影／2020咚冬香田好滿圓　師生動手搓湯圓

冬至又稱冬節，是二十四節氣中最重要的節日之一，彰化縣二林鎮香田國小師生一起搓湯圓，除了恭喜小朋友年長一歲，也讓小朋友知道，冬至吃湯圓，除了象徵團圓之外，也有感謝神明與祖先保佑的習俗意義，小朋友把粉紅色、白色的麵糰先揉成長條，再捏出一個一個的小糰，體驗親手搓湯圓的樂趣。

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▲冬至，天氣濕冷，香田國小師生到餐廳集合，分成六組搓湯圓，現搓現煮，熱呼呼香甜好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲冬至，天氣濕冷，香田國小師生到餐廳集合，分成六組搓湯圓，現搓現煮，熱呼呼香甜好吃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

今（21）日是冬至，天氣濕冷，香田國小74名師生到餐廳集合，分成六組搓湯圓，現搓現煮，熱呼呼香甜好吃；香田國小配合冬至節日，全校師生一起搓湯圓、煮湯圓、吃湯圓，佳妙老師與品君老師，介紹冬至習俗由來，湯圓原料、搓湯圓順序，以及使用爐火要注意安全，隨後班導師與小朋友一起動手，煮好班級的湯圓。

▲學生從煮糖水、滾「粿脆」到搓湯圓，都是自己動手做，校方強調健康飲食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲學生從煮糖水、滾「粿脆」到搓湯圓，都是自己動手做，校方強調健康飲食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

品君老師說，做中學、玩中學，最能加深孩子們的印象，進而發展出健康飲食的自主學習意識，彩色湯圓製作簡單，小朋友回到家裡也可以跟家長一起動手做，進而將健康概念帶回家中。一甲洪紹秦同學分享說：今天我們搓湯圓，有的大顆，有顆小顆，很好玩。三甲黃駿騰同學分享說：湯圓很好吃，熱熱甜甜的，下次我還希望能夠吃湯圓。

▲香田國小配合冬至節日，全校師生一起搓湯圓、煮湯圓、吃湯圓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲香田國小配合冬至節日，全校師生一起搓湯圓、煮湯圓、吃湯圓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

五甲謝佾錄同學表示，今天我學到如何觀察湯圓是否煮熟了，我們將搓好的湯圓放進鍋子裡煮，等到湯圓浮在水面上，撈起來放在碗裡，再用筷子搓一下，可以穿透就差不多煮好了。六甲謝芷姍同學分享說：冬至閩南語叫做冬節，吃湯圓象徵全家團圓與事事圓滿，拜祖先與神明，感謝他們一直保佑我們。

香田國小校長鄭培華表示，香田國小深耕食農教育，配合24節氣的冬至，學校辦理師生一起搓湯圓活動，相信透過動手搓湯圓，對於冬至習俗更加了解之外，品嘗美味湯圓，會對冬至留下更美好的回憶。