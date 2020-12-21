租95車卻「猛加92」！他焦慮求解　內行揭：加到它才要怕

常說汽油是汽車的「血液」，除了日常開著自己的愛車之外，許多民眾出遊時會選擇租車，不過若是因為不熟車況，意外在加油站「加錯油」該如何是好呢？有網友就焦慮地提出這項疑問，分享自己加錯油的經驗也希望網友能給出建議，而該篇貼文曝光後也掀起大批車主討論，不少網友也勸慰他「目前活的好好的」，要他別擔心。

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這位網友今（21）日在PTT發文求助，他提到自己和好友一行人出遊，大家共租了一台汽車，雖然租車公司向他們解釋這台車應該要加95的油，但好友卻只加92，更表示「租車公司不會驗」，這就讓他相當著急的詢問車子是否會因此有異常，希望網友們能給點意見。

該篇文章底下湧入大批網友留言，有許多網友就笑著勸他別擔心「我的車都92到98混加，目前活的好好的」、「根本無所謂」、「老實說不會怎樣」，但也有車主提醒重點在別把一般無鉛柴油混加，「不要加到柴油沒差」、「不會怎麼樣，加到柴油事情才大條」、「混到柴油不要發動要直接全漏掉，不然油不同引擎馬上掛掉就不只油錢而已喔」。

▲油價是對不少車主來說最直接影響荷包的關鍵，加錯油、油價漲跌都是民眾關注的議題。（示意圖／NOWnews資料照）

此外也有網友就分享加錯後的主觀感受，「不要猛拉油門，其本上沒影響吧」、「踩起來反應比較沒力而已啦」、「95的車加92不會怎樣但是不會省到錢，可能更花錢因為油耗會變兇，反而加更多油」、「很正常的事啊，買二手租賃的容易有問題就是這樣」。

至於92、95、98三種無鉛汽油到底有什麼差異，根據台灣中油官網公告資訊，這三類汽油除了辛烷值不同外，其他性質大致相似。不同的汽車引擎在設計時會先設定要加「95或98」，辛烷值的不同也會影響引擎內的汽油抗爆震性能，建議民眾還是遵從使用指示加油，避免連續異常的爆震導致車內機件發生毀損。（編輯：楊智傑）