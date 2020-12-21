男苦惱多少孝親費合理？意外見父母「所得稅數字」嚇瘋了

不少人開始工作後，每個月都會拿「孝親費」給父母，但是金額多寡也是因人而異，並沒有一定標準，對此，也有一名網友好奇發問「孝親費要給多少」，並透露自己每個月將近一半的薪水都給父母了，自己扣除房租以後也沒剩多少，但某天他卻看見父母的「所得稅數字」，簡直讓他嚇呆了。

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該名網友在PTT發文，表示從小到大家裡過的非常節儉，無論是吃的、用的，除非是不得已，否則絕不會買新的，甚至還常常撿二手傢俱和衣服。原PO也表示，父母常說他們賺錢很辛苦，所以他和妹妹也養成了省吃儉用的好習慣。

▲一名男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO一直以來也沒想太多，「反正家境差就認命些，一直也沒過問父母經濟狀況」，但直到最近原PO看到父母的所得稅資料才嚇一跳，因為倆人繳出的所得稅都有十幾萬，「因為都是金融業，還有一堆股票收入......原來家裡根本不像我想的那麼缺錢呀」，但他長期以來這樣生活，確實也養成了節儉的好習慣，只不過在家裡沒缺錢的狀況，他也想向父母調整孝親費金額，不然每月存不到4千元，實在很擔憂，「想請問大家，當父母經濟狀況不差而自己又賺得不多時，孝親費會給多少？根據自己想存多少錢來決定嗎」。



▲原PO因為每個月給父母將近一半的薪水當作孝親費，繳完房租根本所剩無幾。（示意圖，取自 pixabay ） 貼文一出，引起熱議，「沒關係吧，反正以後都你的」、「你是不知道父母的職業嗎...金融業只要進去能活的下來薪水都不會太低」、「到時候買房子，爸媽拿錢出來，你就知道這是幾倍券了」、「說不定他們有把你給的錢存起來或拿去投資，身邊家境不差的家庭父母不少這樣做，可以問一下，身邊也蠻多朋友是不用給孝親費的，因為父母退休金還比較多」。

另外，也有網友建議，「有租房，我覺得3000-5000差不多」、「都在外面租房子了，給5000夠了吧」、「薪水的20%」、「跟父母談談吧，先不影響自己的生活最重要 ，等穩地了再給也行，相信父母也能體諒的」。（編輯：郭佩蓉）