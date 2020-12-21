大半夜繳費機狂吐！她塞「1000元鈔」遭拒　結局暖哭全場

在市區想要停車總是一位難求，不少人會選擇將愛車停放在停車場，只需要在停車場領取代幣或直接車牌入場後，在自動繳費機前投幣就能輕鬆離場。不過近日就有一對夫妻因為半夜要離開停車場，身上的「零錢」面額不足因此受困停車場當中，所幸遇到

熱心情侶檔這才化解危機順利回家。

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這名女網友在臉書社團《爆怨公社》分享這段崩潰經歷，她提到當時已經半夜一點多，夫妻和四個小孩因為「自動繳費機」不收1元硬幣和千元鈔票，只收面額5、10、50的硬幣和百鈔，因此全家受困在板橋火車站的停車場內，「雖然手上有千鈔但機器不吃」，從沒想過會因為手中沒零錢而受困的她，也忍不住哀怨表示「到底在搞什麼？我好想回家」。

▲機器不收千元鈔票，害的原PO一家半夜受困停車場內。（圖／翻攝自 臉書社團《爆怨公社》 ）

由於車上四個孩子都已經沉沉睡去，她必須陪在孩子身邊，只能讓老公辛苦的拿著千元鈔票和5個1元，四處向管理室換成面額較小的硬幣和鈔票，「結果他們身上都沒有零錢，也無法幫忙」。不僅如此，因為夜深車站內和附近幾間商家都早已關門，老公只能跑到更遠的超商去換錢，留下老婆和一車小孩等待。

沒想到就在看似漫長等待的過程中，恰好有一對情侶搭電梯到停車場，連忙上前求救的原Po趕緊詢問是否能向他們換錢，所幸這對情侶二話不說掏出五元硬幣給了這位媽媽，這才化解了這段苦苦等待的崩潰經歷。文末，原PO也忍不住感動直呼「祝福他們一生平安」。

許多網友看完後也紛紛回應「半夜真的不好換錢，妳遇到好人了」、「我經歷過，後來我都在車上放1張百鈔和零錢備用」、「要習慣車上放一些零錢以備不時之需，希望你們下次別再遇到這種鳥事了」、「我也是為了停車進出場方便，去貼eTag的」、「希望以後都能支援行動支付或悠遊扣款」。（編輯：楊智傑）