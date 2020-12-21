導遊絕不能加遊客好友？領隊揭「暗黑內幕」：素質差很大

不少學生的共同回憶是跟著全班一起參加畢業旅行，而台灣普遍營隊、畢旅都會找來旅行社的導遊或領隊來帶領各班，除了讓導師能稍作休息，也能因為導遊的專業知識背景，替旅行增加深度。不過就有網友在社群論壇《Dcard》上發文求解，好奇的詢問「到底為什麼導遊不能跟遊客日後有聯繫」，話題瞬間掀起熱議。

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這名網友表示，自己回想起高中的畢業旅行，原本打算要加導遊的個人Instagram帳號，但是卻遭到對方拒絕，這就讓他相當納悶原因到底為何，「有這麼嚴重嗎？」。不少網友也有著相同疑惑，紛紛留言表示「當時真的也很好奇」、「臉書跟賴也不能加」、「以前也覺得很奇怪」。

▲有網友好奇為何高中時的畢業旅行導遊禁忌是「加遊客好友」。（圖／機場，示意圖，NOWnews資料照片）

不過下方也有現役領隊就現身說法，她解釋其實這是每間公司相當忌諱的行為，「我們自己是每一次出團前要簽約，回來會清查，而且還有檢舉制度，就是要杜絕領隊自己跟學生有私底下交流」，不僅如此她還提到就連「服儀」都有相關要求，「我們服儀都有要求，不能戴浮誇的耳環，褲子要以工作褲為主，衣服除了剛好的尺寸以外盡量都要紮進褲子裡，要繫皮帶，以好活動的包鞋為主，頭髮跟妝容也不能太浮誇」。

此外她也提到，「因為業界素質是參差不齊的，所以難免遇到跟別的活動隊合作的時候，會覺得他們很不尊重這份工作」。底下也有不少網友補充，因為有許多領隊導遊還是會無視相關規定，和學生發生踰矩行為這才讓大家相當忌諱，有網友就提到「很多類似這種職業的人都會有所謂的官方帳號，你可以問人家的官方帳號，但是只能是公司/客戶間的交流行為，當然對方也必須用職場上的形象來和你交流」。（編輯：楊智傑）