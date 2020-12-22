洗衣球爆紅爽買整盒！媽一丟「滾筒洗衣機」震驚：太意外
洗衣球爆紅爽買整盒！媽一丟「滾筒洗衣機」震驚：太意外
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 07:18:19
洗衣球近幾年超夯，其使用非常方便，只要洗衣服前丟進洗衣機就能清潔衣服，便利程度成為不少家庭主婦的新寵。不過，近日就有網友分享自己家中是用「滾筒洗衣機」，因為看到許多人表示洗衣球非常好用，因而買來使用，沒想到一丟進去卻讓她十分震驚。
原PO在「臉書批發社團」貼文指出「最近看很多人都說洗衣球很好用什麼的，在我兒子的說服之下，我也去買了一整盒，想說到底是有什麼神奇力量，結果我一丟進我家的滾筒洗衣機....洗完之後想說衣服怎麼都沒香味，結果卡在旁邊的排水膠圈，我真的感到超意外也很崩潰」。貼文一出，網友紛紛回應「哈哈哈跟我第一次用一樣，洗衣球好像不怎麼適合滾筒洗衣機」、「笑死，我也有經驗」、「笑到不行，我家也是滾筒洗衣機都用洗衣精」、「滾筒用洗衣精+1」、「太好笑，有用滾筒洗衣機的一定懂」、「我也卡過，放進去時要先看有沒有洗出泡沫，沒有就打開看是不是卡在排水膠圈」。事實上，因為滾筒洗衣機不像一般直立式洗衣機一樣，他是採上下拍打攪動衣服的裝置，加上滾筒洗衣機的水量較少，因此洗衣球可能在還沒洗衣之前，就滾到沒有水或者衣物的地方，導致球體沒有溶解，民眾家中如果是滾筒洗衣機，要用洗衣球時，記得按下開關後，確認衣服洗出泡沫後再離開，以免洗老半天，衣服根本只是清水拍打。（編輯：張嘉哲）