健身男21天外食減脂菜單曝光　網讚：快樂健身法

吃得好不如吃得巧，不少人都有自己一套的減重鍛鍊方式，然而，不管是少量多餐還是間歇性斷食法等，其實未必適合每一個人。不少男生為了鍛鍊肌肉線條，在飲食上都會儘可能做到減脂，尤其是運動後的飲食攝取就更為重要，適度的補充醣類（即碳水化合物）以及蛋白質，更能讓效果顯著。日前有一位健身男上網分享自己外食減脂菜單，在21天中這樣吃，成功讓體脂肪降2%，連久違的腹肌都浮現出來，引發網友熱議，更大讚這根本是「快樂健身法」。

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該名網友在Dcard健身版分享的自己的減脂菜單如下：早餐到全家買「全麥土司+茶葉蛋+牛奶」，中餐叫麥當勞歡樂送，每天固定「燻雞長堡(少醬多菜)+四季沙拉+熱黑咖啡」，晚餐則是「自助餐買半碗白飯+青菜(選不油的)+白斬雞、滷雞腿不吃皮或是清蒸魚」，若是晚上還在公司加班，就回到中午的方式，再點一次長堡套餐，加上每天會上健身房一小時以上，在這樣21天持之以恆的情況下，成功讓體脂肪減少3%，就連久違的腹肌也出現，讓網友不禁感嘆「這樣我也沒藉口說上班沒辦法好好控制飲食了，麥當勞健身法開始」。

▲網友分享減脂的三餐照片，在21天持之以恆的情況下，成功讓體脂肪減少3%，就連久違的腹肌也出現。（圖／翻攝自Dcard）

對於要瘦身或健身的人來說，熱量控制其實相當重要，該名網友也分享自己的計算方式，他舉例如下：



▲網友分享外食減脂菜單的熱量計算公式搭配高強度訓練，21天成功降低體脂。（圖／翻攝自Dcard）

就有同樣在健身的網友提到，「長堡是健身好物，雞肉多、生菜多、不會太鹹也非油炸物」、「燻雞長堡當健身餐很讚 我也會這樣吃」、「減脂增肌就是需要高碳水、高蛋白、熱量盈餘」、「麥當勞的餐點還不錯，有適合健身的吃，而且還好吃阿不然每天面對著乏味的健身餐都要哭了」。





此外，也有不少網友打趣的說，「我終於有藉口能吃麥當勞慰勞一下了」、「這樣我沒藉口說上班沒辦法好好控制飲食了」、「想說上班後就放棄健身，你這樣我又被激勵到了」，更有網友讚嘆，「好美的腹肌」、「21天練成這樣也太強，增肌真的又夠難，佩服」，網友熱心分享，意外竟讓減脂菜單與身材大受好評。