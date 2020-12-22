為何台灣沒有「迴轉壽司」吃到飽？老饕抖出原因：尷尬死
為何台灣沒有「迴轉壽司」吃到飽？老饕抖出原因：尷尬死
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 10:38:54
台灣的吃到飽生態遍及各個種類，包括海鮮buffet、火鍋、燒烤等等，甚至連pizza都有吃到飽的餐廳，但你聽過「迴轉壽司吃到飽嗎？」近日，就有網友討論「台灣怎麼都沒有迴轉壽司吃到飽？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在市面上有很多間迴轉壽司啦，那怎麼都沒有看見有人推出迴轉壽司吃到飽的方案？如果只能拿轉盤上面的，不能自己隨便點餐，一個人定價399，有搞頭嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「399一下就被吃倒了....」、「599的都被吃倒了，你哪來的自信399可以存活」、「至少要799吃到飽才不會虧吧」、「如果價格太低會倒，價格太高乾脆去吃buffet了啊」、「定價超過800就直接去吃飯店的吃到飽就好了」、「如果定價超過700，不如去吃吃到飽啊，價格尷尬的要死」。綜合網友意見，多數人認為台灣沒有迴轉壽司吃到飽的原因在於「價格平衡」問題，如果訂太低價，雖然吸引客人，但也會賠錢；價格訂太高，不少人倒不如轉去吃buffet，不僅能吃壽司還能吃額外超多食材，比較划算。（編輯：張嘉哲）