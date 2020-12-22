交換禮物被評最爛！慘遭「奶油洗頭」 她無奈：潛規則嗎
交換禮物被評最爛！慘遭「奶油洗頭」 她無奈：潛規則嗎
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 10:52:26｜2020-12-22 11:28:42
聖誕節將至，不少民眾會揪朋友聚餐，大玩「交換禮物」遊戲。不過本應是圖個一樂的交換禮物，若因為被評為「最爛禮物」而遭懲罰，多少會有點在意，畢竟禮物的價值可以用金額衡量嗎？有位網友就透露，自己參加交換禮物的遊戲，事先講好送最爛的禮物的人要懲罰，結果她就是那個被懲罰的人。但她看了大家所送的禮物，卻無奈直呼這是「潛規則」嗎？
有位女網友在PTT發文，透露自己本來就有些排斥玩交換禮物，因為老是收到一些怪或不實用的東西，但這次還是參加了朋友揪的交換禮物主題趴，主題是禮物「不能是實體的」，價格在200元上下，然後事先有說送完之後每個人要給每個禮物打分數，送最爛禮物的人要被懲罰。結果原PO送的300元餐飲電子禮券被選為最爛，慘遭「鮮奶油洗頭」。但她無奈表示，原本說價格在200元上下，結果發現大家都送700～1500元的禮物，然後打分數時就有人在查每個禮物的價格，發現原PO的禮物是300元禮券還抱怨很寒酸。原PO疑惑直言，「1500元的東西也算200元上下嗎？票選最爛禮物的唯一依據是禮品價格嗎？ 」感慨自己明明按照規定準備，卻遭到懲罰，不禁高呼「送超過兩倍以上價格的禮物是潛規則嗎？」
文章一出引發熱議，網友紛紛在底下留言回覆說，「送超過指定金額的心機很重」、「送禮物還要打分數什麼鬼，根本不管你用不用心準備啊」、「那訂規則幹嘛？沒守規則的先懲罰一輪啊」、「你的這些朋友比較虛偽」、「拍拍，不是你玻璃心是他們奇怪」、「覺得交換禮物可以測試友情和人格」。也有網友認為，「票選最爛禮物＋有處罰＝大家提高價碼準備禮物，你太單純了」、「我也有遇過相同的情形...剛進入職場的時候跟部門同事玩，也是說好300，結果大家都送1000多塊的，沒有處罰但就一直被虧」。（編輯：倪浩軒）