女嘆「AA制走火入魔」根本A錢！留言戰翻　關鍵重點曝光

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女嘆「AA制走火入魔」根本A錢！留言戰翻　關鍵重點曝光

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 10:56:19｜2020-12-22 11:29:08

▲近年來男女交往是否「AA制」成熱門話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女嘆「AA制走火入魔」根本A錢！留言戰翻，關鍵重點曝光。（示意圖／翻攝自Pixabay）
近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。近日就有一位女生在網路上表示「男女之間的AA制根本就是A錢」，此番言論一出，立刻引起大量網友論戰，隨後更揭露了「會變成A錢」的關鍵重點，引發網友討論。
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▲近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT Boy-Girl板上PO出一篇「對AA制走火入魔的男人是出來A錢的？」的文章表示，自己在臉書粉絲專頁《渣男動物園》上所分享的「對AA制走火入魔的男人，根本就像出來A錢的」這句話，而此篇文章中下面的留言表示對這句話非常贊同，這也讓原PO心裡非常疑惑「不知道其他人怎麼看」，此篇文章一發出之後，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派的網友紛紛戰翻，留言區蓋起高樓。
有網友認為「所謂的渣，真的不是只有劈腿而已，而是想免費上你還想花你的錢」、「懷孕也來AA，一人五個月，生產也是」、「一日小氣，終日小氣，別妄想婚後會改變」、「這個超級有感，跟本就是自私，算是雙A鐵公雞」，也有網友表示「無言...互相很難嗎？」、「女權就是被這種女人敗壞」、「這裡對AA制扣的帽子，不只有A錢這麼簡單」、「講得好像都只有男生在爽」。
▲重點在於「如果對方AA的項目永遠跟他的個人利益有關，那根本就是以AA之名行A錢之實」。（示意圖，取自
▲重點在於「如果對方AA的項目永遠跟他的個人利益有關，那根本就是以AA之名行A錢之實」。（示意圖，取自 pixabay ）
事實上，該粉專指出，上述純屬個人經驗，但重點在於「如果對方AA的項目永遠跟他的個人利益有關，那根本就是以AA之名行A錢之實」，甚至更說「『有錢卻很小氣』比起『沒錢卻願意大方』糟糕多了。沒錢可能只是暫時性的時運不好，只要他不會自暴自棄，或打腫臉充胖子，或賭徒性格，未來都還有機會翻身，但是『有錢卻很小氣』的男人真的就沒救了，小氣是終身的」，最後也表示「AA到最後，不只A光了妳的錢，也敗光了感情，沒有人會喜歡被算計的關係」。（編輯：王柏文）
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