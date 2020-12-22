英變種病毒爆發！印度神童預言成真 「凸槌預言」反被掀
英變種病毒爆發！印度神童預言成真 「凸槌預言」反被掀
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 11:26:36
近期英國出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%，倫敦和英格蘭南部大部份地區收緊防疫措施。然而，印度14歲神童阿南德（Abhigya Anand）於11月時就在影片中透露，木星將在11月下旬進入摩羯座，12月19至28日這段期間與土星相會，恐會對地球帶來負面影響，其中就包括第二波新冠肺炎疫情，神準預測再次受到外界關注。不過就有外媒翻出阿南德的預言仍有「凸槌」時刻。
阿南德（Abhigya Anand）於2019年曾運用占星術預言，2020年將有疫情、戰爭和全球股市大跌等大事件發生，這些事情逐漸獲得驗證，讓其受到外界矚目。甚至曾預言今年12月將有一場大災難降臨，並將持續到2021年3月底，程度比新冠肺炎疫情更為嚴重。阿南德於11月7日發布的影片中，他透露木星將在11月下旬進入摩羯座，12月19至28日這段期間與土星相會，阿南德解釋，這種情況恐會對地球帶來負面影響，其中包括戰爭、免疫力崩潰、第二波新冠肺炎疫情、經濟崩潰等，甚至新冠肺炎疫苗恐會產生問題。如今英國發現傳染力更強大的新冠變種病毒株，當局政府宣布倫敦疫情警報，阿南德的神準預測再次讓他備受外界關注。
但儘管阿南德多次神預測，但過去他也曾失準過。據印度部分媒體報導，他曾預言今年恐會爆發第三次世界大戰，主要是由美國、印度與伊朗、巴基斯坦在中東的地緣衝突，引發全球戰事，但今年並沒有發生如阿南德所言的較為詳細描述的戰事，僅有美國狙殺伊朗重要高官，以及伊朗對美軍發射飛彈等事。
另外，阿南德還曾提及黃金、石油、天然氣等價格會大幅上漲，但目前僅有金價上漲，石油卻仍未從俄羅斯與沙烏地阿拉伯的石油之戰，與各國用油量大減的衝擊中復原。
對此，就有不少人對於阿南德抱持質疑的態度，認為阿南德的預言內容，與多數預言家話術相同，多以模糊籠統的指涉，使得他們在事後面臨預言失準的質疑時，有很大空間能夠自圓其說。不過針對預言一事，阿南德曾表示「我不希望人們因為我的預言恐慌，希望這場災難性的疫情能夠盡快結束」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。