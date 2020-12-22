後疫拚商機！日本名店終於來台　加入百貨伴手禮戰局

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後疫拚商機！日本名店終於來台　加入百貨伴手禮戰局

記者許家禎/台北報導

2020-12-22 12:18:23｜2020-12-22 12:19:01

▲百貨年節伴手禮年菜戰局提前開打。（圖／記者許家禎攝）
▲百貨年節伴手禮年菜戰局提前開打。（圖／記者許家禎攝）
過完跨年，即將迎接金牛年，受到新冠疫情影響，零售業也出現變化。像是不少大廠尾牙停辦，員工伴手禮額度加碼提高了，飯店百貨年節伴手禮業績比想像中還好。甚至，少了觀光財的日本名店，也終於首肯願意跨海加入台灣百貨伴手禮戰局，也特別為台灣消費者設計限定版禮盒包裝。
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今年受到新冠疫情影響，許多電子大廠尾牙都停辦，但鴻海今日表示，今年省下的實體布展、場地等開銷將直接回饋給員工，員工年終伴手禮額度從以往的每人1900元，提高到1萬元整。其實不只鴻海，還有許多公司都加碼伴手禮，許多飯店、超商與伴手禮公司都紛紛表示詢問度很高，業績會比想像中的還好。
而新光三越也表示，雖然今年多多少少受到疫情影響，但今年年節年菜伴手禮檔期目標跟去年差不多，甚至可以微幅成長，原因就是價格帶遍布，同時他們也觀察到公司雖然不辦尾牙，但「送禮不可少」，有的甚至加碼表心意。而他們看到下半年消費力道回升，提前釋出年節檔期，並在伴手禮部分特別邀請日本百年名店福砂屋來台助陣！

▲百貨年節伴手禮年菜戰局提前開打，新光三越特別邀請日本百年名店福砂屋。（圖／記者許家禎攝）
▲百貨年節伴手禮年菜戰局提前開打，新光三越特別邀請日本百年名店福砂屋。（圖／記者許家禎攝）
 

新光三越表示，以往福砂屋都會在日本展時與台灣消費者見面，每次販售的長崎蛋糕也都會秒殺，之前多次邀請參與年節伴手禮檔期都未果，但因為今年疫情衝擊全球經濟，福砂屋也樂得另找商機，終於答應加入新光三越的年節檔期戰爭。值得一提的是，這次與特別設計喜氣的紅色福氣限定包裝，要讓消費者送禮有面子。

不只有福砂屋首次加入，新光三越表示今年共精選150項禮品，其中有48款獨家，並特別以策展形式製作年節特刊，並分為四大主題，有「日本最強甜點」、「食尚聯名款」、「元首級御用酒」、「暢銷台灣味」。其中「日本最強甜點」除福砂屋外，還有PRESS BUTTER SAND福岡草莓夾心餅乾、東京牛奶起司工房都是獨家商品。

「食尚聯名款」獨家找來吳寶春與LINE FRIENDS打造鳳梨酥禮盒，另外小後苑與犁記的泥煤風味綠豆椪禮盒也首次問世。「元首級御用酒」則推出法國國宴指定用酒、英國女皇國宴用酒等。至於「暢銷台灣味」有小潘蛋糕坊、陳允寶泉等。其他還有嘉義林聰明、麻豆助干貝糕、嘉義林家烏魚子、高雄泰山汕頭火鍋小牛宴都是百貨獨家。

而過年前哨戰的跨年商機，其他百貨也不甘示弱，看準偽出國商機，像是來自東京的商場艾妥列「atre」進駐台北微風南山來台兩週年紀念，即日起至12月 27日，以「外帶東京」為主題於捷運中山站4號出口廣場改造成東京戶外都會公園市集。活動包含有14組攤位、5位台日人氣插畫藝術家插畫展，與由JR 東日本GROUP贊助的等比蒸汽車頭模型。

誠品生活文創平台expo也再度與日本神戶市府合作舉辦「&KOBE今昔神戶」特展，嚴選神戶在地工藝、美食、設計等人氣品牌「神戶直送」，像是首次空運來台的金氏世界紀錄認證「台灣炒米粉」3分鐘就上桌、百年熱銷的神戶風月堂「法蘭酥」、連續八年獲世界品質評鑑大會金賞獎肯定的「神戶布丁」等各式美食。

還有聞名世界的神戶牛皮件、神社加持的限定款祈福護手霜、耶誕主題包裝吸油面紙等逾300項神戶特色商品。特展即日起至12月30日於誠品生活南西4F Event Space限時登場，高雄漢神巨蛋也熱鬧開展，邀請民眾一同度過喜慶佳節。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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