漢堡一咬「驚喜秘醬」衝出！他秒反胃 老饕讚：吃到會哭
漢堡一咬「驚喜秘醬」衝出！他秒反胃 老饕讚：吃到會哭
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:28:16
台灣速食店和美式餐廳林立，漢堡、炸物等美式料理近年來也深受不少老饕喜愛。不過，就有網友指出，自己先前買了漢堡後一咬下去，突然衝出的「驚喜秘醬」讓他不太喜愛，甚至憤怒直喊「我不信只有我這樣覺得！」不過，留言區中反而引來許多人大讚直呼「超級加分！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，其貼出一張照片，只見畫面中，漢堡雖已被原PO咬了幾口，但仍能看見裡頭份量十足，夾滿了不少生菜和一塊雞肉。但他卻在文中憤怒喊道「到底誰發明漢堡裡面加花生醬！母湯噁心根本死罪⋯⋯」，甚至崩潰向網友喊話「我不信只有我這樣覺得！要不要乾脆加香菜弄成豬血糕口味！」貼文一曝光，隨即引來網友討論，然而不少老饕反而喜愛這樣的搭配，直言「絕配，超好吃！花生的甜與肉排的鹹形成強烈對比，吃出層次感，很棒」、「我覺得超好吃耶～每次吃都升天哈哈」、「超好吃！炸雞酥脆帶著花生香甜，吃完口齒留香」、「超喜歡！越多越好！最好是有融化還有花生碎粒的」、「加花生醬好吃到我會哭耶」、「花生醬加分好嗎」。不過也有人抱持相反看法，「認同！真的噁爆，根本胡搞瞎搞」、「我也不太能接受，難道甜的和鹹的不能分開嗎？加在一起真的很母湯....」、「不喜歡花生醬..吃起來超乾的感覺很差」、「我也不喜歡」、「真的難吃」。（編輯：陳雅雲）