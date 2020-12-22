爸收12萬聘金婆家不開心！她後續「一招」解圍　網掀論戰

談戀愛只要你情我願、男女雙方開心即可，但結婚卻是兩個家庭的事，婚姻大事除了男女主角需要好好協調外，更需要雙方家庭的溝通合作，從婚禮、生小孩到買房等細節牽連甚廣，不少人甚至在討論過程中就喬不攏而撕破臉，最後不僅失了和諧，還恐害婚事泡湯。近日就有一名女網友透露，她爸爸收下小聘12萬，但婆家非常不認同，搞得雙方都不開心，最後她只好「出招」解圍，對此，網友看法兩極。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書《靠北婚姻2.0》中以「為了聘金兩家人搞的不是很愉快」為題發文，她提到，自己家裡觀念比較傳統，認為訂婚一定要收聘金，因為自己沒嫁妝，所以只收小聘不收大聘，而金額部分「男方隨意就好」，但夫家一聽到要聘金就很不認同，他們覺得「現在都什麼時候了哪有人在收聘金？」

原PO接著表示，爸爸實收12萬小聘，但整個訂婚氣氛變得怪怪的，「婆婆對這件事不是很開心臉色充滿無奈，我爸也看起來不甚滿意」，而這份壓力最後也落在她身上，一邊是養她28年的爸爸，一邊是未來要相處的婆婆，她只好想出對策，「自掏腰包」拿12萬還婆婆，說是爸媽給她的私房錢，直言「買自己一身自由或許也值得吧！」

▲女網友透露，娘家收下小聘12萬，但婆家不認同，搞得雙方都不開心，最後她只好「自掏腰包」拿12萬還婆婆。（圖／翻攝自臉書《靠北婚姻2.0》）

對此，網友則議論紛紛，有人認為「自己花12萬買自由身果然是聰明的做法！」「真的，雙方談不下來就自己付，當孝親費或買個安寧也好，互不相欠！以後婆家也別拿傳統逼妳做什麼。」「聰明的妳，兩家長輩面子裡子都有了」、「為了自己未來12萬值得！以後抬頭挺胸走路了。」

不過，也有人直指「如果小聘包含著奶母錢和餅錢，是很合理的」、「其實聘金只是基本的，端看兩方下去協調金額，但是連一毛都不想給，我猜嫁過去後日子應該不會太好過，因為多少可以看出男方對你的心態...」「你老公應該自己準備的，不該給父母出」、「如果老公夠聰明的話，應該拿12萬給妳」、「會為了12萬跟媳婦計較的婆婆，你真的還要再考慮！因為以後計較的只會更多。」（編輯：許苡晴）