冬至湯圓搶光！冰櫃「只剩一排綠」慘被排擠：寂寞覺得冷
冬至湯圓搶光！冰櫃「只剩一排綠」慘被排擠：寂寞覺得冷
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:29:32
昨（21）日是一年一度的冬至，許多民眾趁著下班回家，隨手購買幾盒湯圓，回家與親朋友好團圓過節。不過，就有網友指出，自己在逛賣場時，驚見擺放湯圓的冰櫃內，慘剩一排「綠色包裝」湯圓沒人購買，孤單寂寞的身影，意外在網路上掀起一陣熱議。
原PO於臉書社團《新．路上觀察學院》上貼出一張照片，只見畫面中，賣場內原本擺放滿滿湯圓的冰櫃，裡頭只剩一排綠色包裝的「抹茶口味」湯圓。看到這樣的情景，就讓原PO忍不住搞笑直言「孤單、寂寞、覺得冷」。照片一曝光，隨即引來網友紛紛留言，「包餡湯圓除了花生，芝麻其次，其他都是邪魔歪道」、「我只吃花生和芝麻，其他都邪道」、「可憐的抹茶湯圓」、「抹茶不是大家的愛嗎？怎麼滯銷了」、「我以為我接受度很高但這個不行，比草莓的還不行」、「我剛看也都是剩下抹茶湯圓」。但也有不少抹茶控跳出來平反，直言「我覺得抹茶配紅豆湯好吃啊」、「我最愛的口味！我家附近抹茶全賣光！」、「抹茶湯圓就是要配牛奶和蜜紅豆啊，超好吃欸！跟宇治金時有8.7成像」、「我最愛的口味欸」、「蛤我覺得很好吃說！！！！」（編輯：陳雅雲）