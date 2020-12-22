跨年藝人都在台！女嗨問「哪裡跨最好」 答案意外一面倒
跨年藝人都在台！女嗨問「哪裡跨最好」 答案意外一面倒
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:21:01
下週四（31）日就要跨年，台灣各地都舉辦跨年晚會。針對國際肺炎疫情又再擴大，台北市政府跨年活動照常，採自主實名制、宣導民眾要戴口罩；晚會將有黃明志、蕭敬騰、伍佰、田馥甄、魚丁糸及林宥嘉等藝人接力。因此就有網友在網路上表示疑惑說「今年跨年要去哪裡跨最好？」沒想到眾人的答案竟一面倒，引發網友討論。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家今年決定去哪裡跨年？」的文章表示，「今年好像因為疫情關係，很多大咖都在台灣跨年，像是蕭敬騰、田馥甄、楊丞琳」，原PO更接著說「我自己最愛的伍佰是在台北場，所以我可能就跟家人在台北跨年了，大家決定好去哪裡跨年了嗎？」，此篇文章一發出之後，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派的網友紛紛戰翻，留言區蓋起高樓。沒想到大量網友的答案紛紛一面倒「沒意外的話跟朋友在家煮火鍋」、「在家煮火鍋跨年」、「今年又冷又病，晚上聚完餐就要趕快逃回家吧」、「人擠人還是算了，我都窩家裡跨年」、「待在家看電視」、「電視前面，免得人擠人」、「疫情可怕，待在家吃鹹酥雞配飲料讚讚」、「在家看直播，畫面最清晰而且看完直接睡覺，又輕鬆又舒服又不用人擠人」、「又冷又下雨，在家溫暖看煙火畫面就很享受了」、「當然是在家然後叫外送啊，外面冷死」。事實上，日前行政院長蘇貞昌於受訪時說，台灣可以辦大型集會，非常不容易，這是國人一年來的努力，拜託國人同胞要惜福。不過，沒有必要盡量少到群眾聚集的場合，如果要去，一定要戴口罩。蘇貞昌也呼籲，在家看電視，可以看到比較多的角度。（編輯：王柏文）