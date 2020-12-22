客點家樂福外送卻棄單！男騎半路臉綠 反轉結局竟賺到爆
客點家樂福外送卻棄單！男騎半路臉綠 反轉結局竟賺到爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:55:53
外送平台近幾年崛起，現在不只有熟食能夠外送到府，平台也與賣場、超市、超商等生活用品商場合作。近日，就有外送員表示，自己接到家樂福一大筆訂單，沒想到騎到一半顧客竟然棄單，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「UberEats台灣」貼文指出「有客人點家樂福外送，結果我騎到一半就被客人棄單了，好想哭」只見照片中，有一個樂事洋芋片以外，其他全部都是牛奶，有大瓶家庭號的，也有鋁箔包個人的，讓原PO哭笑不得。貼文一出，網友紛紛回應「哇賽員工餐直接賺到」、「被棄單心真的很累，不過獲得大量奶品補充」、「瞬間超量的物資補給，你賺到了大大」、「明明棄單也要付錢啊...不懂為何要棄單」、「這個棄單我可以，牛奶喝起來」、「先拉休，拿回家冰，太賺啦好爽」、「超賺的，三瓶家庭號耶」。事實上，為了預防遇到惡意棄單的狀況，有不少外送員都會在臉書社團互相提供資訊，防止惡意棄單的客人，而根據目前幾款火紅外送的APP，通常在店家已接單之前，都可以取消，但若顧客長期惡意棄單，嚴重時也會遭到平台機制暫停使用服務，民眾要特別注意。（編輯：張嘉哲）