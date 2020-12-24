貓主子「小萌腿」伸出窩睡翻　主人見毫無防備睡姿大笑

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貓主子「小萌腿」伸出窩睡翻　主人見毫無防備睡姿大笑

文/寵毛網

2020-12-24 12:00:00

貓主子「小萌腿」伸出窩睡翻　主人見「毫無防備睡姿」大笑
▲主人撞見貓主子毫無防備睡姿，從貓窩伸出可愛小萌腿！（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
看到可愛的小肉球好想摸啊！日本一名推主@5EfOKY2lpzcQIRP意外撞見這引誘人犯罪的畫面，原來是家裡養的貓在窩裡睡翻、甚至伸出兩條小萌腿睡得非常高調，毫無防備的睡姿瞬間在網路引爆話題！
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▲貓主子壓著窩思考喵生（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
▲貓主子壓著窩思考喵生（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
▲貓主子在貓窩睡到翻（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
▲貓主子在貓窩睡到翻（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
 
最近正值冬天季節，主人特地為貓主子準備保暖布料圓形睡窩、貓貓一試成主顧非常賞臉，甚至大多時間都離不開溫暖的睡窩，日前主人無意間看到貓主子在窩裡睡得正熟、伸出小條毛毛腿，大剌剌的睡姿有夠「促咪」，貼文一出吸引14萬人按讚，網友看過後紛紛笑說：「腿烤焦了？！」、「可惡！好想吸腳掌……」、「雞腿（誤」、「來吸兩口」、「我只看到兩隻棒棒腿」。（編輯：楊釆蓉）
▲伸出小萌腿，引誘人摸一把！（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
▲伸出小萌腿，引誘人摸一把！（圖／Twitter@5EfOKY2lpzcQIRP）
 
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