喵皇抓包奴才大口吃肉　瞪大眼震驚：這些肉都不是我的？

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喵皇抓包奴才大口吃肉　瞪大眼震驚：這些肉都不是我的？

文/寵毛網

2020-12-26 12:00:00

喵皇抓包奴才大口吃肉　牠瞪大眼震驚：這些肉都不是我的？
▲貓咪抓包奴才自顧自大口吃肉，露出無比震驚的表情！ （圖／Twitter@ymnc_rf）
這隻貓完美詮釋什麼叫「震驚」！當日本推主@ymnc_rf一口喝爽口飲料、一口配鴨肉，享受著舌尖上的美味時，沒想到家裡養的貓突然湊過來，伸出兩隻毛毛手趴在桌子，當場抓包主人自顧自吃好料，牠彷彿感受到被雷打中一樣的衝擊力，瞬間瞪大雙眼一臉不可置信，眼神就像在控訴著：「什麼！這些肉都不是倫家的！」。
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▲這是鮭魚的味道～（圖／Twitter@ymnc_rf）
▲這是鮭魚的味道～（圖／Twitter@ymnc_rf）
▲什麼！！你竟然自己大口吃肉，本喵的份呢？（圖／Twitter@ymnc_rf）
▲什麼！！你竟然自己大口吃肉，本喵的份呢？（圖／Twitter@ymnc_rf）
 
這隻貓平時聞到食物香氣，就會瞬間出現湊在碗旁期待著主人跟牠分享，而這天主人享用的鴨肉香氣四溢，牠同樣咚咚咚聞香而來，似乎把這盤肉當成自己的食物，看著主人消滅掉不少肉肉，讓牠震驚不已！貪吃的表情都被主人拍下，貼文一出許多網友看過笑說：「你有沒有想過我的感受？」、「我要上了啊！」、「貓咪想吃臉」、「引誘貓犯罪！」、「牠強烈鎖定肉肉了啊！」最後來看看影片吧。（編輯：楊釆蓉）
▲難道……這麼多肉沒有一塊是本喵的嗎？（圖／Twitter@ymnc_rf）
▲難道……這麼多肉沒有一塊是本喵的嗎？（圖／Twitter@ymnc_rf）
 
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