房市／高雄今年房價漲在鐵路沿線、新興重劃區

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房市／高雄今年房價漲在鐵路沿線、新興重劃區

財經中心/綜合報導

2020-12-23 08:30:00

高雄市110年公告土地現值
▲高雄市110年公告土地現值，各區中以前鎮區調漲幅度最高。（圖／NOWnews資料照片）
高雄市地政局公布110年公告土地現值評議結果，調漲最多的行政區為前鎮、鳳山、岡山，主要調整重點在台鐵捷運化、高架橋或地下道拆除、鐵路綠園道施工、新開發重劃區。專家指出，擁有建設或新興重劃區的區域，加之近期房市大環境熱絡，1年來交易價量有顯著上揚，同步反映在公告土地現值調漲。
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高雄市全市公告土地現值平均調幅0.76%，「地王」由三多商圈的大遠百蟬聯，公告土地現值每平方公尺57萬，換算每坪約188萬。若以行政區來看，漲幅最高前五名是前鎮1.57%、鳳山1.21%、岡山1.16%、路竹0.94%、鼓山0.93%，其中，除路竹是因非都市土地開發許可用地變更而調漲，其餘調整重點在台鐵捷運化沿線、高架橋拆除、地下道填平、鐵路綠園道施工、新開發重劃區等區域。
信義房屋光華一心店店長洪薏珺指出，前鎮區在房市大環境帶動及亞洲新灣區建設議題加持下，1年來交易價量顯著攀升。舉例來說，205兵工廠議題討論許久卻遲遲沒有進展，但日前邁出第一步開始開闢道路，帶動緊鄰的31期重劃區；當地多屋齡13至15年住宅大樓，去年均價約17至20萬，今年約漲1至1.5成，落在19至23萬間。此外，亞灣區、三多商圈一帶多新建案，且不乏知名建商推出的中高總價產品，吸引北部客戶南下詢問，可見「開始有建設的動作，對於價量就有拉抬」，應也是帶動明年公告土地現值調漲的原因。

至於鐵路地下化、捷運化相關建設，沿線車站周邊房價幾乎都受拉抬。根據信義房屋統計，10座車站其中8座周邊，今年前三季住宅均價與去年同期相較均有漲幅，其中以三塊厝、美術館、鼓山、高雄站漲幅最高，皆逾1成。
信義房屋鳳山文山店專員簡郁菁舉例，文山特區屬較新發展區域，原本居住環境、機能、屋齡等條件上就具有優勢，鐵路捷運化新設正義車站，加上沿線綠園道鋪設、高架橋和地下道拆除，來往高雄火車站與市區更便利，景觀也加分。此外，建設議題吸引建商積極推案，刺激換屋潮出現，在在推升交易價量、帶動區域房市發展。
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