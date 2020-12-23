房市／高雄今年房價漲在鐵路沿線、新興重劃區

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信義房屋光華一心店店長洪薏珺指出，前鎮區在房市大環境帶動及亞洲新灣區建設議題加持下，1年來交易價量顯著攀升。舉例來說，205兵工廠議題討論許久卻遲遲沒有進展，但日前邁出第一步開始開闢道路，帶動緊鄰的31期重劃區；當地多屋齡13至15年住宅大樓，去年均價約17至20萬，今年約漲1至1.5成，落在19至23萬間。此外，亞灣區、三多商圈一帶多新建案，且不乏知名建商推出的中高總價產品，吸引北部客戶南下詢問，可見「開始有建設的動作，對於價量就有拉抬」，應也是帶動明年公告土地現值調漲的原因。
至於鐵路地下化、捷運化相關建設，沿線車站周邊房價幾乎都受拉抬。根據信義房屋統計，10座車站其中8座周邊，今年前三季住宅均價與去年同期相較均有漲幅，其中以三塊厝、美術館、鼓山、高雄站漲幅最高，皆逾1成。
信義房屋鳳山文山店專員簡郁菁舉例，文山特區屬較新發展區域，原本居住環境、機能、屋齡等條件上就具有優勢，鐵路捷運化新設正義車站，加上沿線綠園道鋪設、高架橋和地下道拆除，來往高雄火車站與市區更便利，景觀也加分。此外，建設議題吸引建商積極推案，刺激換屋潮出現，在在推升交易價量、帶動區域房市發展。