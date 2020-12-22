包裹收件人寫「拎娘」！店員不給領：先去改名　全場讚爆

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包裹收件人寫「拎娘」！店員不給領：先去改名　全場讚爆

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 18:12:26

▲有店員透露客人的包裹收件人寫「拎娘」，按規定不核對身份不能取件，結果客人卻和她吵起來，讓她好無奈。（合成圖／翻攝自Unsplash，《爆怨公社》臉書社團）
▲有店員透露客人的包裹收件人寫「拎娘」，按規定不核對身份不能取件，結果客人卻和她吵起來，讓她好無奈。（合成圖／翻攝自Unsplash，《爆怨公社》臉書社團）
許多人熱愛在網路上購物，不過若是在收件人名字填下有趣的名字，以為是在開玩笑，有時候後果恐怕會讓人笑不出來。就有位女店員透露，有客人到門市取件，但包裹的收件人名稱寫「拎娘」，按規定要核對身份才能取件，結果客人卻盧說他有電話有單號，兩人因此爭執不下。不過網友一面倒支持店員，直呼客人「真的是活該」。
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這起因名字不符而無法取件的爭議，其實一開始先是該位客人在臉書社團《爆怨公社》發文抱怨，說自己雖然用暱稱「拎娘」購買，但有單號有電話為何不能領？還聲稱自己非常無奈。
▲店員按規定，不讓包裹收件人寫「拎娘」的客人取件，卻引發爭執。（翻攝自《爆怨公社》臉書社團）
▲店員按規定，不讓包裹收件人寫「拎娘」的客人取件，卻引發爭執。（翻攝自《爆怨公社》臉書社團）
結果同樣在《爆怨公社》社團內的當事女店員看到後，直球對決發了一篇「我真的無法面對客人到門市取件不用自己姓名亂取綽號，取件0元物件就是要核對證件，卻一直盧他有電話有單號，我就是不給你領還要問我姓名要客訴我？請問我這樣錯了嗎？」
結果網友反應一面倒，給店員按讚的人超過1萬7千人，紛紛在底下留言回覆說，「不要給他領」、「我也不懂為什麼很多人很愛這樣，取些台北周湯豪、新竹楊冪、高雄楊丞琳的暱稱」、「好奇不敢用自己的真實名字買東西是什麼概念」、「叫拎娘來領，沒毛病啊」、「堅持不給！等他身分證改名字再來」、「去客訴啊，客訴完還是不能領」。（編輯：倪浩軒）
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