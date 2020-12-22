巷仔內／50天閃電下台　大同林文淵被逼宮內幕

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如今，林文淵突然宣布將下台，讓林文淵與王光祥當時並排而坐的畫面顯得格外突兀，兩人相視而笑的背後，這段時間又發生了什麼事？
林文淵今天提到，上周一大股東（王光祥）表示要更換法人代表，當時他問自己哪裡做得不對嗎？為什麼要換掉，對方僅回答「時空環境不同」，林說自己不懂、也不理解，因為他自認在任的這幾天，沒有對不起股東與員工，每天都兢兢業業，而他找來的總經理與財務長最後也都跟著林同進退，對於這樣的結果，林說「只能接受。」
被問到是否跟王光祥有心結或理念不合？林文淵只說，真的一開始不覺得自己會被換掉，「我認為是他們需要我」，他說他與王沒有情緒上的爭執或不愉快，但坦言在經營理念上需要溝通，「感覺不同行業別，溝通起來需要時間也有困難度」，暗指王光祥專長的資產開發與他電機專長在意的有所差距。
「為什麼要在投手投得很順的時候換投？」林文淵坦言有點錯愕，雙方不至於不愉快，但要繼續事業上的合作，雙方邏輯不同，可能也無法繼續了。其實，早在林文淵接任董座前，就有傳言林文淵全帶自己人馬（包括總經理與財務長），「整碗捧去」讓其他股東不滿，但大同臨時股東會市場派大獲全勝，與林文淵正式上任董座時，王光祥都選擇出席支持。
林文淵正式接任董座時，王光祥也一起坐在會上，似乎希望破除過去各方角力拉鋸的不合傳言。當時林曾說「我是受委任來經營公司，所以法人認為我經營不好，或我覺得自己能力不行，就會自動請辭，甚至可以一張公文就把我換掉，所以沒有『整碗捧去』的問題」，講這句話的同時，王光祥就在一旁相視而笑。
如今看來，既然林文淵自認每天努力做事，那被換掉等於是大股東對其經營不滿。熟知內情人士指出，王光祥找林文淵來重振士氣，其實很客氣，但林卻「整碗捧去」，總經理、財務長都是自己人馬，且林文淵事實上並沒有股權，但這樣強勢主導人事作風的態度，強硬又不易溝通，恐怕就是種下他上任50天就下台的主因。
除了人事作風態度強硬之外，今日記者會上林文淵也提到，「可能王光祥認為他想做的怎麼都沒有辦法」，顯見兩人在人事上有異議外，經營理念上也有不合。王光祥找林文淵重振信心是不爭的事實，但畢竟林文淵也是大老闆等級，又怎會事事都聽大股東意見，再加上林無股權等於沒實權，要完全走自己的路確實有難度。
大同風風雨雨，經營團隊「又」將換人，無疑對小股東與員工們來說又一次震撼，在新團隊出爐前，股價可能再次出現動盪，也讓人們對大同大股東之間的權力拉鋸有所質疑，大同經營權紛爭，可能短時間又會浮上檯面。
50天董座下台 林文淵：沒再合作必要
快訊／短短50天 林文淵閃辭大同董事長
駁斥整碗捧去！林文淵接任董座 喊話「大同戰爭已結束」