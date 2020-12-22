巷仔內／50天閃電下台　大同林文淵被逼宮內幕

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巷仔內／50天閃電下台　大同林文淵被逼宮內幕

記者許家禎/特稿

2020-12-22 18:47:57

▲百年大同公司經營權變天，今（12）日召開臨時董事會，董事長正式由林文淵接任。（圖／記者林調遜攝，2020.11.02）
▲大同新董座林文淵上任才短短50天，沒想到今（22）日拋下震撼彈，自爆「今天是我在大同的最後一天」。（圖／記者林調遜攝，NOWnews資料照片）
大同新董座林文淵上任才短短50天，沒想到今（22）日拋下震撼彈，原以為要報告這些日子的作為，沒想到他自爆「今天是我在大同的最後一天」，引來現場媒體驚呼連連。雖然他表示跟大股東王光祥沒有情緒上的不愉快，但坦言在經營理念上需要溝通。只是，根據市場派內部人士透露，林文淵主導人事作風強硬，可能是種下他上任50天就下台的主因。
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大同多年的經營權之爭，好不容易在今年10月底由市場派大獲全勝後暫時底定，新上任的董事長林文淵是市場派大股東三圓建設董事長王光祥找來的，為的就是希望重振經營團隊，給小股東信心。11月初林文淵正式上任，當時記者會上說，「過去有很多耳語，說市場派內鬨，但事實上今天都證明一切都是虛構的。」
如今，林文淵突然宣布將下台，讓林文淵與王光祥當時並排而坐的畫面顯得格外突兀，兩人相視而笑的背後，這段時間又發生了什麼事？

林文淵今天提到，上周一大股東（王光祥）表示要更換法人代表，當時他問自己哪裡做得不對嗎？為什麼要換掉，對方僅回答「時空環境不同」，林說自己不懂、也不理解，因為他自認在任的這幾天，沒有對不起股東與員工，每天都兢兢業業，而他找來的總經理與財務長最後也都跟著林同進退，對於這樣的結果，林說「只能接受。」

被問到是否跟王光祥有心結或理念不合？林文淵只說，真的一開始不覺得自己會被換掉，「我認為是他們需要我」，他說他與王沒有情緒上的爭執或不愉快，但坦言在經營理念上需要溝通，「感覺不同行業別，溝通起來需要時間也有困難度」，暗指王光祥專長的資產開發與他電機專長在意的有所差距。

「為什麼要在投手投得很順的時候換投？」林文淵坦言有點錯愕，雙方不至於不愉快，但要繼續事業上的合作，雙方邏輯不同，可能也無法繼續了。其實，早在林文淵接任董座前，就有傳言林文淵全帶自己人馬（包括總經理與財務長），「整碗捧去」讓其他股東不滿，但大同臨時股東會市場派大獲全勝，與林文淵正式上任董座時，王光祥都選擇出席支持。

林文淵正式接任董座時，王光祥也一起坐在會上，似乎希望破除過去各方角力拉鋸的不合傳言。當時林曾說「我是受委任來經營公司，所以法人認為我經營不好，或我覺得自己能力不行，就會自動請辭，甚至可以一張公文就把我換掉，所以沒有『整碗捧去』的問題」，講這句話的同時，王光祥就在一旁相視而笑。

▲百年大同公司經營權變天，今（12）日召開臨時董事會，董事長正式由林文淵（左）接任。圖右為市場派大股東王光祥。（圖／記者林調遜攝，2020.11.02）
▲林文淵（左）正式接任大同董座時，市場派大股東王光祥(右)就坐在一旁。（圖／記者林調遜攝，2020.11.02）
如今看來，既然林文淵自認每天努力做事，那被換掉等於是大股東對其經營不滿。熟知內情人士指出，王光祥找林文淵來重振士氣，其實很客氣，但林卻「整碗捧去」，總經理、財務長都是自己人馬，且林文淵事實上並沒有股權，但這樣強勢主導人事作風的態度，強硬又不易溝通，恐怕就是種下他上任50天就下台的主因。

除了人事作風態度強硬之外，今日記者會上林文淵也提到，「可能王光祥認為他想做的怎麼都沒有辦法」，顯見兩人在人事上有異議外，經營理念上也有不合。王光祥找林文淵重振信心是不爭的事實，但畢竟林文淵也是大老闆等級，又怎會事事都聽大股東意見，再加上林無股權等於沒實權，要完全走自己的路確實有難度。
大同風風雨雨，經營團隊「又」將換人，無疑對小股東與員工們來說又一次震撼，在新團隊出爐前，股價可能再次出現動盪，也讓人們對大同大股東之間的權力拉鋸有所質疑，大同經營權紛爭，可能短時間又會浮上檯面。

50天董座下台　林文淵：沒再合作必要
快訊／短短50天　林文淵閃辭大同董事長
駁斥整碗捧去！林文淵接任董座　喊話「大同戰爭已結束」
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