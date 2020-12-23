逮女友劈腿機師！綠帽男揭「密切往來5天」內幕 網爆哭
逮女友劈腿機師！綠帽男揭「密切往來5天」內幕 網爆哭
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 07:36:33｜2020-12-23 08:24:49
國內昨（22）日爆出本土案例確診，這也是台灣253天以來首個本土案例，中央疫情指揮中心表示，該案例（案771）的感染源來自一名紐西蘭籍機師（案765），兩人於12月7日至12日間有「密切接觸」。對此，就有網友討論「請問密切往來5天代表什麼意思？」結果貼文釣出一名過來人分享經驗，引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「新聞上面寫說一個外國機師跟廣達女員工密切往來五天，但密切是多密切？應該不只是出去散散步而已吧？」結果貼文一出引來一位網友分享其經驗，表示自己的女友曾經也劈腿外籍機師，被他逮個正著。該網友提到「某一年在女友桌上發現1張發票和1張收據，前者清楚標示小年夜前一天時，深夜11點半在南崁麥當勞買了2份套餐，收據是計程車的200多，錢全部都是外籍機師付的，而且其實外籍機師在南崁是有宿舍的，飛來台灣就立即有女生，主動坐車去約會了，後來也發現，和那外籍機師約會的女生不只一個」。
貼文一出，網友紛紛回應「這篇文綠意盎然....QQ」、「好險被你發現，早日放生也好QQ」、「老師，來一首綠光好嗎？QQ」、「所以我說，廣達女怎可能跟外籍機師沒怎樣，誰會無緣無故密切聯繫五天＝＝」、「用正常想都知道密切聯繫五天的意思....還想裝啊」、「綠光炸頂啦，幫妳哭哭」。（編輯：張嘉哲）
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