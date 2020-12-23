不去跨年的人狂喊「快停辦」！男疑惑　眾曝「真實理由」

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不去跨年的人狂喊「快停辦」！男疑惑　眾曝「真實理由」

編輯中心/綜合報導

2020-12-23 09:00:32｜2020-12-23 09:08:02

▲針對跨年等大型活動的新冠肺炎防疫，指揮中心指揮官陳時中今（22）天晚間召開臨時記者會說明。（圖／NOWnews資料照片）
▲由於本土出現確診案例，跨年晚會是否還要舉辦，引發民眾關注。（示意圖／NOWnews資料照片）
中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布，國內新增1例新冠肺炎本土病例案771，其感染源就是紐西蘭外籍機師案765，而對於即將迎來的跨年，不少民眾關心是否應該停辦。對此，就有網友討論「不去跨年的人一直喊要停辦是怎麼樣啊？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「跨年如果停辦的話損失誰要負責？藝人談的約、飯店的員工、那些攤商的生意怎麼辦？好在這些人都不是PTT鄉民的親人，才會喊停辦喊的這麼理所當然，那要不要學校也改成線上教學？」
「最重要的是，喊說要停辦的人哪個人會去現場的，這點邏輯就很奇怪，你根本不會去現場，然後跟著大家在那邊喊停辦，那些人要冒風險也是他們的事情，就算沒跨年，夜店酒店那些還是傳到爆啊！」

▲網友對於沒要去跨年的人不斷喊停辦感到不解。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友對於沒要去跨年的人不斷喊停辦感到不解。（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，網友紛紛回應「如果跨年出事，承擔風險的不是只有去的人好嗎？」、「只要有人去跨年確診，是全民買單啊」、「沒有一定該停，但確診也是他們的事，這種說法太無知」、「有人去跨年確診怎會是他們的事...接觸人潮會擴散耶」、「要賺錢，還是承擔風險賠錢你家的事 ，但如果造成風險疑慮，有可能會危害到全民，那就是不行」、「一個人確診，台灣這麼小，分倍感染多快啊！」

至於跨年晚會還要不要辦，中央疫情指揮官陳時中昨日晚間表示，我國目前雖然出現一例本土案例，但是感染源是明確的，因此，中央不會要求各地方政府取消大型活動，但是要舉辦必須要符合大型活動指引要件，煩請民眾要特別注意。（編輯：張嘉哲）
▲指揮中心擬定新的跨年防疫政策。（圖／衛生福利部臉書）
▲指揮中心擬定新的跨年防疫政策。（圖／衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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