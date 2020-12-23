不去跨年的人狂喊「快停辦」！男疑惑　眾曝「真實理由」

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「最重要的是，喊說要停辦的人哪個人會去現場的，這點邏輯就很奇怪，你根本不會去現場，然後跟著大家在那邊喊停辦，那些人要冒風險也是他們的事情，就算沒跨年，夜店酒店那些還是傳到爆啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「如果跨年出事，承擔風險的不是只有去的人好嗎？」、「只要有人去跨年確診，是全民買單啊」、「沒有一定該停，但確診也是他們的事，這種說法太無知」、「有人去跨年確診怎會是他們的事...接觸人潮會擴散耶」、「要賺錢，還是承擔風險賠錢你家的事 ，但如果造成風險疑慮，有可能會危害到全民，那就是不行」、「一個人確診，台灣這麼小，分倍感染多快啊！」
至於跨年晚會還要不要辦，中央疫情指揮官陳時中昨日晚間表示，我國目前雖然出現一例本土案例，但是感染源是明確的，因此，中央不會要求各地方政府取消大型活動，但是要舉辦必須要符合大型活動指引要件，煩請民眾要特別注意。（編輯：張嘉哲）
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