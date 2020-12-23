男爽換冰箱驚見「可連Wifi」！神功能曝 內行臉綠揭真相
男爽換冰箱驚見「可連Wifi」！神功能曝 內行臉綠揭真相
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 10:48:20
隨著科技的發達，許多科技生活上的運用也都逐漸融入生活當中，像是電視可連接多樣外接器材、藍牙連線，電燈也能智慧用APP進行開關。近日，就有網友討論「冰箱有WiFi是可以幹嘛啊？」貼文引發熱議。
原PO在PPT貼文指出「今天家裡面換了一台冰箱，結果運送這台冰箱的人說，這個冰箱有WiFi，但冰箱幹嘛需要WiFi，人在外面可以知道冰箱幾度，冷不冷這樣嗎？但是誰在乎這個啊，有冰有冷藏不就好了，到底要幹嘛？」貼文一出，網友紛紛回應「可以調整冰箱內部的溫度，很讚，有東西忘記退冰可以先設定，回家可以直接煮」、「幫你紀錄食品放多久了，依據目前冰箱內的食品推薦菜單」、「其實搭配條碼就能知道冰箱內容物，保鮮程度如何等等，加上偵測溫度變化，可以有效地幫助冰箱控溫。」不過，有更多人一針見血表示「事實上就是很多人根本不需要這功能，多收你五千結案」、「多收你五千...功能用不到」、「比一般冰箱貴，然後功能用不到」、「完全沒有連網的必要性....誰會在那整天看冰箱」、「$$$$懂嗎」、「我媽之前就買一台都沒在用那功能啊，被我爸罵得半死，還比一般冰箱貴」。（編輯：張嘉哲）