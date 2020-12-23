薪水開30K「面試官秒偷笑」！她被錄取 眾揭內幕：慘了
薪水開30K「面試官秒偷笑」！她被錄取 眾揭內幕：慘了
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 12:06:29
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有女網友指出，自己最近到一間新創公司應徵當部落格寫手，但當她薪水開出30K時，面試官卻偷笑了一下，然而最終仍被錄取。貼文一出，就有許多過來人曝光詭異點，直言「感覺不去為妙！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己先前到一間新創公司應徵部落格寫手的職位，工作內容包括產文、經營社群、畫圖等，面試時她就開出了30K的薪水，面試官聽聞後當場偷笑了一下，「說我完全不懂這市場的行情，還訓我面試前沒做好調查，最多25K-28K」，原PO也滿臉問號，不解直呼「在台北求個30K生存有那麼難嗎？」不過，原PO透露結果她仍被錄取，主管還要求她入職前先做好功課，規劃好2021年度計畫。但她又突然猶豫，表示該間公司擁有加班文化（責任制），且三年才調薪一次，每季考核卻不給升遷、沒有固定的辦公位置，甚至不保證年終，「我就不敢想像這家公司到底多尊重員工的處境」。最終，她決定放棄該份工作機會，「雖然是擅長的工作但完全不尊重專業的話，我只能說，你永遠清不到一個好的寫手，持續找工讀生吧」。
貼文一曝光，隨即引來網友討論，不少過來人也紛紛建議原PO千萬別去，「雖然薪資很低，但還是要看面試者的資歷，如果不是相關科系的新鮮人，也沒有作品集跟經驗，這個薪水應該算常見，但會在面試當場偷笑、訓你，絲毫不尊重面試者最後還是錄取你的公司，感覺不去為妙！」「是我也一定回絕，報酬這麼低實在待不下去」、「這個薪水要會畫圖還要會寫文案經營社群？是要我畫火柴人唷.....」、「反正他們也在試，看有沒有人會去」。留言區中亦有許多網友有感而發，「沒事的，我做過24K的工作，老闆還覺得給你工作是天大的恩惠」、「我在台南前一份工作也是這個然後只開最低工資，慣老闆很多」、「我也同意原po講的最後一段，有些公司真的不適合當正職，例如我現在打工的地方」。（編輯：陳雅雲）