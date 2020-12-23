女續約電信「爽送AirPods」！反轉真相被抖出：傻傻的
女續約電信「爽送AirPods」！反轉真相被抖出：傻傻的
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 16:56:53｜2020-12-23 17:00:12
現代科技日新月異，藍牙耳機近幾年越來越夯，其跳脫有線耳機以往纏線的缺點，就連手機大廠蘋果（Apple）近期也陸續推出多款AirPods，成為許多民眾使用手機時不可或缺的配件。不過，就有女網友指出，自己近期至電信門市續約，結果竟拿到AirPods，讓她大讚直呼「想不到XX那麼好！」但不少內行人一瞧，反而感嘆表示「太天真了！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，其於內文興奮喊道「想不到XX那麼好！」她指出該間電信為了讓客戶續約，還送客戶藍牙耳機，讓她大讚直呼「算是對他們有點改觀了」。貼文一曝光，隨即引來網友討論，但不少內行人立馬戳破真相，「別傻了！藍牙耳機是妳續約的折扣而已」、「真的是傻瓜～幫你續約的人，傭金賺更多，一個便宜貨就買通的傻瓜」、「待過電信業...這可能...用你本身的折扣買的！然後他沒跟你說...」、「羊毛出在羊身上，這也是妳的錢」、「都灌在妳付的金額裡了，我前陣子也有送行動電源，結果看明細才知道是灌在我付的金額了」
甚至有行家建議可以改成「退佣」或「NP（號碼可攜式服務）」，「退佣拿錢最划算」、「目前趨勢是退佣」、「現在都直接退佣換現金了...」、「話說我寧願NP拿現金，還拿的比較多」、「太天真了！退佣換這個給你當然划算」、「直接NP，一樣699月租。退佣的優惠至少都有7000以上」。不過，也有人抱持不同看法，直言「你開心就好啦！反正每個人都會續約、不續約」、「每次這種文底下很多人留言續約不划算，續約可以買什麼什麼的，但有些人每個月的通話量就是有到那個量才續的吧」、「其實我覺得送耳機不錯啊」、「人家只是想分享喜悅，這麼認真算幹嘛」。（編輯：陳雅雲）