摩鐵阿姨抖內幕：千萬別碰「房內水杯」 全場臉綠喊夭壽
摩鐵阿姨抖內幕：千萬別碰「房內水杯」 全場臉綠喊夭壽
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 17:32:04
不少人為求能有個隱私空間，會到摩鐵開房住宿、休息。不過摩鐵客人來來去去，大家的衛生習慣也是讓人頗有疑慮。就有位在摩鐵工作的阿姨透露，自己出遊住宿都不敢用飯店或民宿提供的杯子，抖出內幕後更讓許多網友直呼「夭壽」，引發熱議。
有位在摩鐵擔任櫃台阿姨的網友在臉書社團《靠北住宿2.0》發文，透露自己有位同事真的很懶，客人用過的毛巾只要是乾的，就直接放回原位，床單和枕頭套也是，只要不髒就不會更換。但摩鐵阿姨也強調，這種同事只是特例，大多數房務人員還是很認真工作。但真正恐怖的是，許多客人都不把房間內的水杯當水杯用，像是「直接菸蒂煙灰丟裡面，用過的ＸＸＸ...也丟裡面」，甚至還看過「假牙丟裡面，垃圾丟裡面」，摩鐵阿姨直言，「你想像得到的東西，全都有可能曾被丟到摩鐵的杯子裡」。
摩鐵阿姨最後無奈表示，摩鐵客人水準越來越差，以至於擔任摩鐵櫃台後的這二十年來，出遊住宿都不敢用飯店或民宿提供的杯子。驚嚇的網友看完文章後，紛紛在底下留言回覆說，「夭壽呀」、「天啊！都忘了注意杯子」、「不得已要外宿，我都盡量自己帶」、「我看過熱水壺煮內褲的」、「偷偷說...其實ktv的杯子也是」。（編輯：倪浩軒）