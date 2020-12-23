電梯故障！突失重「秒墜落23層樓」　女冷靜做1舉動保命

中國近日發生一起超驚險的電梯故障事件，有名女子正搭乘著電梯下樓時，突然感覺到一陣失重，回過神來才發現電梯樓層竟然開始驟降，從25樓到20樓只過5秒，而她當時在匆忙下也相當冷靜，迅速按下數牌樓層按鈕，所幸電梯最後停在12樓，她也快步離開電梯，隨後電梯便迅速墜落，連門都被砸壞，畫面曝光後也讓不少網友看了直呼「太可怕」。
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根據《頭條新聞》報導，這起電梯故障事件發生在中國福建福州，一名女子搭乘電梯從35樓下樓時，電梯突然故障，透過畫面可以看到，電梯面板數字從35樓急劇驟降到12樓。事發當下，她愣住以為是自己的錯覺，豈料回過神後，感覺到明顯的「失重感」，這才反應到原來電梯一直不正常的往下墜落，甚至「從25樓到20樓只用了5秒」。
該名女子當下雖恐慌，但也立刻做了正確「1舉動」，她不僅迅速按下好幾排還未到達的樓層按鈕，也按下了呼救鈕。還好電梯最後成功停在了12樓，她也隨即跑出門外。之後電梯在迅速往上升以後又立刻墜落，就連電梯門都整個被砸壞，所幸這起事件並無造成女子和其他人受傷。
影片一出，讓不少中國網友紛紛鬆了一口氣，「可怕，要是我，我可能還在感慨這個電梯速度真快」、「正常下降是均速的，感覺不到加速度，出故障就是自由落體」、「我也在想，我這個進去按了就玩手機的人碰到這事已經涼了」、「萬幸啊」、「我的天哪，要是我可能都反應不過來」、「要是我肯定慌了，論冷靜的重要性」、「臨危不亂，厲害」。（編輯：郭佩蓉）