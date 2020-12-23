電梯故障！突失重「秒墜落23層樓」　女冷靜做1舉動保命

中國近日發生一起超驚險的電梯故障事件，有名女子正搭乘著電梯下樓時，突然感覺到一陣失重，回過神來才發現電梯樓層竟然開始驟降，從25樓到20樓只過5秒，而她當時在匆忙下也相當冷靜，迅速按下數牌樓層按鈕，所幸電梯最後停在12樓，她也快步離開電梯，隨後電梯便迅速墜落，連門都被砸壞，畫面曝光後也讓不少網友看了直呼「太可怕」。

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▲中國一名女子日前搭乘電梯時，不幸遇上電梯故障。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

× ▲中國一名女子日前搭乘電梯時，不幸遇上電梯故障。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

▲女子隨即按下數排未到達樓層的按鈕。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

× ▲女子隨即按下數排未到達樓層的按鈕。（圖／翻攝自《沸點視頻》）

▲隨後電梯立刻往下墜落，連門都被砸壞了。（圖／翻攝自《沸點視頻》）