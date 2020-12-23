北捷遇「詭異男子」狂奔襲擊！她嚇呆曝光事發經過：怕爆
北捷遇「詭異男子」狂奔襲擊！她嚇呆曝光事發經過：怕爆
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 20:00:03｜2020-12-23 20:13:30
許多通勤族會選擇搭乘大眾運輸工具「捷運」上班上課，不過也因為尖峰時段人潮眾多，民眾搭乘時也更要小心身旁人事物！對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她搭捷運時遇到「怪人」，對方不但刻意繞路跟著她，甚至還直接揮手襲擊她的腰，貼文一出，網友全嚇傻。
該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己搭乘捷運通勤也6、7年了，第一次遇到這種事簡直讓她「氣炸了」，所以想PO出來提醒大家要小心。她表示自己搭乘北捷板南線，在忠孝復興站從手扶梯下來，接著右轉繞過手扶梯後方，準備要走到左側月台。而當原PO一走過去時，就看到一個怪人在旁邊「衝來衝去」，且行走的路徑還很詭異的「繞大圈」，也因為原PO當時在趕車，所以走路速度蠻快的，怕和對方相撞所以特別看了他一眼，「不看還好，一對眼不得了，他原本離我很遠的，突然一個詭異走步，往我這邊『凹』過來，路徑原本是一個的圈，被咬一口」。
原PO接著說道，「他一個詭異走步凹過來，直接揮手打我腰，我轉頭看他，他就站在照片位置做一些奇怪姿勢，然後動來動去的看我，我整個怕爆又傻眼的回頭看他，到底為什麼要凹過來撞我啦」，她到現在也還不知到底對方為何要這樣做，也在文末提醒民眾「注意此人」，崩潰直呼「這個走位到底是什麼意思啦，台北捷運真的很多怪人」。貼文一出，網友全傻眼，「頂起來，我之前也在松山新店線遇到怪人，沿路講電話罵髒話，十分鐘不停」、「乾，超怪欸.....北捷真的怪人超多，之前也是遇到精神有問題的一直大聲罵髒話，手也一直大幅度揮動...超可怕」、「捷運真的各式各樣的怪人都有」、「之前在中山站遇過有人突然大喊，『哩洗勒跨三X』，超恐怖！」、「報警吧，下次就不是手這麼簡單了」、「你要不要去跟站務人員講一下」，對此，原PO也表示當時因為要趕著去上課，加上對方仍站在那邊，她實在是不敢再過去手扶梯那邊了。（編輯：郭佩蓉）