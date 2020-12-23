北捷遇「詭異男子」狂奔襲擊！她嚇呆曝光事發經過：怕爆

許多通勤族會選擇搭乘大眾運輸工具「捷運」上班上課，不過也因為尖峰時段人潮眾多，民眾搭乘時也更要小心身旁人事物！對此，就有一名女網友發文抱怨，表示她搭捷運時遇到「怪人」，對方不但刻意繞路跟著她，甚至還直接揮手襲擊她的腰，貼文一出，網友全嚇傻。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己搭乘捷運通勤也6、7年了，第一次遇到這種事簡直讓她「氣炸了」，所以想PO出來提醒大家要小心。她表示自己搭乘北捷板南線，在忠孝復興站從手扶梯下來，接著右轉繞過手扶梯後方，準備要走到左側月台。

▲女網友PO出該名襲擊她腰部的捷運怪男。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲原PO畫出當時的路徑。（圖／翻攝自《Dcard》）