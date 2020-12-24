NOW辯風向／網路實名制可行？雙方吵翻　謝忻意外淚揭1事

類辯論談話節目《NOW辯風向》23日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台直播放送第16集，由宋少卿和阿樂共同主持，邀請到藝人詹子晴、謝忻和余祥銓作為正方，與學生代表Eri、左丹奴和畢盈盈針對「是否支持網路全面實名制? 我們與孬的距離？ 」展開辯論激鬥。節目一開始，阿樂公布了當前網友的投票數據，針對「是否支持網路全面實名制」支持正方的比例僅44％，而站在反方的比例則有56%。而主持人宋少卿更直接表態，開嗆「我就是支持實名制，再亂罵人就給我注意」，也讓藝人隊嗨喊「好Man」！

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▲正方派出ㄚ頭詹子晴進行申論。（圖／《NOWnews今日新聞》）

× ▲正方派出ㄚ頭詹子晴進行申論。（圖／《NOWnews今日新聞》）

▲謝忻也發表看法。（圖／《NOWnews今日新聞》）

× ▲謝忻也發表看法。（圖／《NOWnews今日新聞》）

反方則派出Eri質詢，她提及在南韓也有許多藝人遭遇過霸凌事件，但南韓實施了網路實名制以後，毀謗的言論只從13%下降1％而已，整體而言「不見得能杜絕網路霸凌」，甚至不少酸民們開始轉向海外平台罵人，網路霸凌依舊無法徹底解決。她也表示，當初南韓的大法官甚至釋憲「網路實名制嚴重違反言論自由」，後來也就取消了實名制；且網路實名制會有個資外洩的風險，當時5000萬南韓人，就有超過7成人民的資料被國外駭客駭走；她也認為所謂霸凌和詐騙問題，應該要先從教育方面著手。



▲反方則派出Eri質詢。 （圖／《NOWnews今日新聞》）

× ▲反方則派出Eri質詢。 （圖／《NOWnews今日新聞》）

▲反方畢盈盈進行申論。 （圖／《NOWnews今日新聞》）

× ▲反方畢盈盈進行申論。 （圖／《NOWnews今日新聞》）

而最後正方派出余祥銓，反方則派出左丹奴進行「誰來大辯」單元，而雙方戰火也都相當猛烈，激動到好幾次都差點失控，最終主持人阿樂也公布了辯論後網友們的投票數據，正方直接大逆轉，以62％對上反方的38％，成功扭轉局勢，而主持人宋少卿最後也表示其實雙方都是圍繞在「自己能否自律」的問題點上，並呼籲網友們「不要隨便散播不實言論」。





《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：郭佩蓉）