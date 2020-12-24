NOW辯風向／網路實名制可行？雙方吵翻　謝忻意外淚揭1事

類辯論談話節目《NOW辯風向》23日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台直播放送第16集，由宋少卿和阿樂共同主持，邀請到藝人詹子晴、謝忻和余祥銓作為正方，與學生代表Eri、左丹奴和畢盈盈針對「是否支持網路全面實名制? 我們與孬的距離？ 」展開辯論激鬥。節目一開始，阿樂公布了當前網友的投票數據，針對「是否支持網路全面實名制」支持正方的比例僅44％，而站在反方的比例則有56%。而主持人宋少卿更直接表態，開嗆「我就是支持實名制，再亂罵人就給我注意」，也讓藝人隊嗨喊「好Man」！
正方派出ㄚ頭詹子晴進行申論，她認同酸民們有言論自由的權利，但不代表可以言語霸凌別人。她提到自己就是受害者，從17歲出道就被酸民們攻擊一些不實謠言，像是罵她「聲音淫蕩、私生活淫亂」，也讓她氣喊「到底要檢討什麼」。她也表示，況且若一個17歲的孩子，在面臨這些網路上的不實指控，心中作何感想？孩子心中一定會留下陰影，這也是為什麼國內外有許多青少年有自殺的傾向、身心科很多病人的原因，「因為有太多酸民去攻擊，所以網路實名制是必須修法、改善的問題」。 而謝忻也表示有網友說「實名制會使資料外漏」，她認為現在沒有實名制，個資都外洩了，到底在想什麼？更嗆那些罵她的酸民們「請問是輪得到你來罵我嗎」，正方所主張的「實名制」也並非完完全全把資料填上，而是讓我們在網路上能找到你；余祥銓也爆氣表示自己在Facebook上買東西遭到詐騙，卻都申訴無門。
反方則派出Eri質詢，她提及在南韓也有許多藝人遭遇過霸凌事件，但南韓實施了網路實名制以後，毀謗的言論只從13%下降1％而已，整體而言「不見得能杜絕網路霸凌」，甚至不少酸民們開始轉向海外平台罵人，網路霸凌依舊無法徹底解決。她也表示，當初南韓的大法官甚至釋憲「網路實名制嚴重違反言論自由」，後來也就取消了實名制；且網路實名制會有個資外洩的風險，當時5000萬南韓人，就有超過7成人民的資料被國外駭客駭走；她也認為所謂霸凌和詐騙問題，應該要先從教育方面著手。
反方之後派出畢盈盈進行申論，她認為FB、IG都部分實名制了，那為什麼還是有出現霸凌問題？她更提出全台有多少個名字叫做「陳怡君」的人，若實名制只需要輸入名字，那效果何在？況切若網路真的實行實名制了，那背後的風險是不能比較的，個資安全也是一大問題。而反方畢盈盈因為說話清晰有條理，速度也很快，還被主持人宋少卿給了一個「快嘴畢」的稱號，笑翻眾人。 正方接著派出謝忻質詢，她也自曝一個親身經歷，有一個黑粉一直騷擾他，不斷用不雅字眼罵她、踐踏她，讓她不堪其擾，也很害怕，但在網路匿名的狀況下，毫無方法，後來經過朋友幫忙她進行交叉比對才找出對方身份，謝忻當時更是大哭著走進派出所報案的。
而最後正方派出余祥銓，反方則派出左丹奴進行「誰來大辯」單元，而雙方戰火也都相當猛烈，激動到好幾次都差點失控，最終主持人阿樂也公布了辯論後網友們的投票數據，正方直接大逆轉，以62％對上反方的38％，成功扭轉局勢，而主持人宋少卿最後也表示其實雙方都是圍繞在「自己能否自律」的問題點上，並呼籲網友們「不要隨便散播不實言論」。
《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube直播，精彩內容、節目精華也可到《NOW辯風向》YT頻道，按下訂閱、開啟小鈴鐺，觀看更多精彩內容！（編輯：郭佩蓉）