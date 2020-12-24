NOW早報／吃泡麵加「神級配料」！網一看全暴動：太銷魂

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原PO在臉書社團《全聯消費經驗老實說》中貼出3張照片並表示，日前朋友送了3斤的茼蒿給她，由於數量太多得想辦法吃完，她便突發奇想，想說加在泡麵裡一起泡試試看，沒想到口感竟「很可以！」好吃到讓她忍不住吃第二輪，把茼蒿改放微波爐微波1分鐘，隨後全部吃光！原PO更進一步分享小撇步，直言「記得淋上滾水壓一下青菜加水再蓋蓋子，打開翻青菜一下就熟了」。
貼文一出，網友紛紛暴動，直呼「菜有點太澎湃」、「哇靠！你太誇張，菜要放那麼多，拿大點的碗」、「你是吃泡麵加菜還是吃菜加泡麵阿？」「酷！喜歡這樣隨性，誰規定一定要怎麼樣」、「太強了！」「我好像學到什麼了」；不過，也有人質疑「這茼蒿加下去，會不會有滿滿的農藥？」「菜放最底下，麵放上面沖熱水，這樣會不會好一點？」「青菜還是要煮沸的好，會拉肚子吧？」「茼蒿，是蔬菜類農藥殘留之冠，最好煮熟！」
今日天氣／東北季風增強 北台灣整天偏涼
今（24）日鋒面通過、較乾的冷空氣南下，水氣減少，天氣逐漸由溼冷轉乾冷，東半部及大台北地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢持續一些，其他地區天氣則轉趨穩定，為多雲到晴的天氣；溫度方面，明晨各地低溫在17至20度間，白天北台灣高溫預計在20度以下，整天偏涼，花東23、24度，中南部25至27度。
罪證確鑿！長榮航空開除紐籍機師
長榮航空昨（23）日表示，該公司於下午召開紀律委員會，會中依據各項證據，認定確診案765的紐籍機長，違反防疫相關規定，做出免職處分，即刻生效。
案771、765告訴我們什麼？醫列「9點」：記性差能開飛機
中央流行疫情指揮中心22日宣布新增1例COVID-19本土病例（案771），台灣連續253天零本土確診紀錄破功，其中案771（廣達集團女員工）為案765（長榮紐西蘭籍機師）的密切接觸者。對此，重症加護醫師陳志金也臉書上列出9點「那些年，765和771告訴我們的事」。
一、原來記性很差，還是可以開飛機
二、男人對和異性接觸的記憶「保存期限」其實很短
三、年齡不是問題，我是說逛賣場
四、台灣的警政有夠厲害
五、765不比771小三，而是小六（771-765=6 這是數學題啦！）
六、病毒不只能引起人與人，還可能引起家庭與家庭、甚至國家與國家的紛爭
七、新北耶誕城戶外集會活動停辦，民眾都會記得的兩組數字
八、檢疫期間踏出門口，出現的蹤影被罰10萬；和誰親密接觸，消失的記憶被罰30萬！可見保持良好的記憶很重要！
九、防疫期間，記下你每一天和誰接觸的最佳方法就是：每天的生活單純，天天發臉書貼文。明年還可以回顧。
瑞士急尋境內萬名英國遊客 專家：恐已在飛機上感染病毒
英國近期發現傳染力更強的新型冠狀病毒（COVID-19）變異體，導致境內確診病例急速飆升，過去24小時內英國新增3萬6804例、691例死亡，疫情爆發至昨累積逾211萬例，其中6.8萬例死亡。從過去2個月的疫情趨勢圖可見，英國目前死亡人數、住院人數以及單日新增確診人數皆處於攀升至高峰的狀態。
影／食安之夜最後怒吼！蔣萬安：蘇不要騙完神明又騙人民
立法院國民黨團昨晚（23日）舉辦「最後的晚餐」反萊豬線上直播晚會，負責審理食安法的衛環委員會召委蔣萬安致詞時，指出行政院長蘇貞昌始終不願意在有萊劑的肉品上確實標示「含有萊克多巴胺」，只願意承諾標示產地，卻又總愛把「讓人民有選擇權」掛在嘴邊。蔣萬安要民眾晚會結束後，打電話他們選區的民進黨立委，希望他們懸崖勒馬，更要「蘇貞昌不要騙完神明又來騙人民。」（編輯：賴詠璿）
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