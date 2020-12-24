連續3次被離職！她資遣費「拿好拿滿」自嘲：比年薪還多

找到一份理想的工作、擁有穩定的薪水和生活，是不少民眾的心願，不過在新冠肺炎全球肆虐的這一年，這個小小的願望對某些人來說卻不是那麼容易。許多公司因為疫情影響紛紛裁員或縮編，找工作或換方向也相對困難許多。近日就有一名女網友發文提到，自己在今年總共待了3間公司，也被fire了3次，資遣費加上薪水算下來竟然去年年薪還多，經歷曝光後也掀起網友熱議。

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這名女網友在PTT的WomenTalk版分享2020這年的職場生涯，她提到自己今年從就業兩年的原公司因為非個人因素要求離職，「第1次被fire，覺得很慌張很難過很惶恐」，接著她也積極地尋找下一份工作，在離職1個月後就通過面試，在第二間公司開始就業。

▲第一次被炒魷魚讓原PO相當惶恐。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

沒想到3個月的試用期結束後，第二間公司的老闆卻跑來告訴她「試用期沒過」，還親自向她道歉解釋「雖然我不知道為什麼但是我想fire你」，不斷道歉的同時還表示願意替她的下一份工作寫推薦函，雖然一頭霧水但原PO仍決定花2個月的時間找到今年的第三份工作，除了職場上更努力應對，不僅加班、週末自我學習，更直接考了張證照。

只是這樣的努力在試用期結束後，原PO仍被告知「試用期沒過」，主管也解釋當初公司因為評估過後，開給原PO的薪水太高，但有另外一名員工薪水比她低且不像她變換跑道進入該產業，對於此產業的知識豐富不少，「雖然不公平，但是你們就是會被擺在一起比較」，最後被詢問要自願離職或資遣時，原PO也心情平靜的表示「資遣我！沒事！」。

▲自我調侃是「資遣老手」的原PO已經調整好心態面對「被資遣」這件事了。（示意圖／取自 pixabay ）

今年連續被炒魷魚三次的經歷讓原PO直呼「突然覺得人生真幽默」，在年末也忍不住感慨「簡單來說，今年是個拿好拿滿遣散費的一年，但履歷也毀了的一年」，算完失業補助、資遣費和薪水後，也發現今年的「收入」意外比去年年薪來得高，這也讓她自嘲是「資遣資深專員」。

許多網友看完她的經歷後，也相當佩服她的樂觀和努力，紛紛留言鼓勵「覺得你心態非常棒耶！都沒有口出惡言或是態度不佳，而且又很樂觀，會找到適合你的工做的！」、「不要擔心，妳很棒，好好休息，明年再出發」、「我覺得也不算浪費一年,今年情況特殊有辦法用疫情當理由說公司受影響裁員」、「感覺你很努力，找工作很積極，一年可以馬上換三間不同職場，以後一定會爬很高的」。（編輯：楊智傑）