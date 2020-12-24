房市／等待區域發展 桃園經國重劃區守住2字頭
財經中心／綜合報導
2020-12-24 08:30:00
桃園市重劃區交易熱絡，經國重劃區往北鄰近南崁，往南接藝文特區，地理位置佳，但因整個區域仍在發展中，雖有建商推案，因區域內仍有待發展，熱絡度與其他重劃區相比稍嫌不足，因此，單坪房價仍在2字頭相對親民。
根據桃園住宅及不動產資訊桃寶網統計資料以來，2015年1至10月經國重劃區的交易量為僅34件，平均單坪價格為30.6萬元，此後房價一路走跌，今年價量齊揚，前10月交易量為257件，房價回升至27.6萬元，較2019年25.6萬元低點有明顯漲幅。信義房屋經國店店長詹家杰表示，今年交易量增加的原因為新建案售出後陸續交屋，但經國重劃區仍在發展中，區內多為預售屋、新成屋，中古屋的流通性較少。房價部分，桃園區房價於2014年有逐步下修，經國重劃區的房價也受大環境影響，隨著今年房市大環境熱絡，房價也合理回溫。經國重劃區佔地29.6公頃，其中9公頃規劃為商業區，詹家杰觀察，桃園的商辦市場仍待開拓，目前仍不如台北內湖、大直商辦的需求明確，且流通性也較差，通常有需求的在地企業購買商辦之後都不太轉售，而經國重劃區裡的商辦大樓，遠雄建設、中悅建設都有推出，買氣仍待觀察。