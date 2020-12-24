路邊機車整排被拖吊！女傻眼「剩一台存活」 無敵關鍵曝
路邊機車整排被拖吊！女傻眼「剩一台存活」 無敵關鍵曝
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 06:52:21
台灣由於機車族眾多，常常導致停車格不夠，不少民眾心存僥倖停在紅線上而被警察開罰單，甚至拖吊。近日，就有網友分享，自己在路上看到有整排停紅線的機車全被拖吊，但卻有一台「存活」，讓她看了非常納悶，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「當時經過某條路時，看到警方正在拖吊整排違規的機車，但仔細一看，最後竟然只剩下唯一一輛紅色的電動自行車倖存，讓她感嘆「原來拖吊機車，不會拖這個，覺得選擇性拖吊很無言」。貼文一出，網友紛紛回應「因為是電動車啊.....沒有車牌」、「有些電動車沒車牌真的無法拖吊，不能證明是誰的」、「沒牌照拖了，沒辦法證明車主，如果有心人盜領，託管單位還要負責」、「無可奈何，沒有車牌的話基本上無敵...就像腳踏車一樣」、「沒車牌+1」。事實上，電動機車與普通機車的規範相同，應該都要配掛車牌且備有駕照，車牌為白底黑字、並有顯示「電動車」字樣，交通部2020年9月也已經公告修正「道路交通管理處罰條例」部分條文草案，新的條文規定所有的電動自行車均必須掛牌，違規者得開罰新台幣1200元至3600元，還請有騎乘電動機車的民眾要多加注意。（編輯：張嘉哲）