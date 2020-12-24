老公「換洗衣服」太天兵！人妻一開洗衣機臉綠：整桶毀了
老公「換洗衣服」太天兵！人妻一開洗衣機臉綠：整桶毀了
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 07:14:46
出門回家要換洗衣物時，千萬要記得把口袋裡的東西給拿出來，一名女網友在臉書分享，自己日前用洗衣機洗完衣服後，一打開洗衣蓋，映入眼簾的畫面讓她超崩潰，直呼「差點把老公處理掉」，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「跪求要如何才能神不知鬼不覺的把老公處理掉，真的快要氣死我了，教教我如何對付他，洗衣機的部分我自己會找人處理，怎麼處置我老公比較重要」。只見貼出的照片中，原PO的老公忘記將口袋裡面的香菸拿出來，就把衣服丟近洗衣籃，導致原PO將所有衣服倒進去洗，結果洗完打開一看，所有衣服上都沾滿了菸草及白紙殘渣，甚至整台洗衣機裡面也全卡滿菸草，讓原PO超崩潰。
貼文一出，網友紛紛回應「這種真的會氣到吐血」、「直接找他拿小費了！」、「全部丟掉，用老公薪水買新衣」、「以後衣服都給老公洗了」、「這也太慘了吧...清洗衣機最麻煩」、「直接趁這一波讓他戒菸了」、「哇！我家也常常有發票什麼得，但沒看過這麼慘的內」。（編輯：張嘉哲）
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