為何一堆人討厭公務員？眾抖出「致命原因」：根本太可憐
為何一堆人討厭公務員？眾抖出「致命原因」：根本太可憐
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 08:04:37
許多人大學苦讀4年後，畢業卻不知道該何去何從，因此就會選擇去拼公務員考試，求個鐵飯碗，而公務人員給人的印象不外乎就是「穩定」及「工作單純」。對此，就有網友討論「為什麼一堆人仇視公務員啊？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「初階公務員薪水也才三萬左右，就是高考也比不上外面理組薪水，說是正常休假，但遇到爛單位加班也是少不了，福利退休制度現在也是說改就改，沒再鳥你們的，認真說頂多不太會被裁員而已，這種鳥到不行的職缺為何被一堆人仇視？」貼文一出，網友紛紛回應「因為自己考不上啊」、「見不得別人薪水穩定又好啊」、「眼紅薪水穩定吧，只能說不是公務員領太多，是台灣企業給得太少」、「考不上公務員且自己薪水不優，當然仇視」、「沒能力的嫉妒阿，有能力的不會去考公務員」、「薪水比公務員低又沒穩定保障的人當然嫉妒，根本太可憐」。不過，也有網友認為「本人公務員，有些優越感真的很重...」、「只退不進，學不到任何東西，一輩子就那樣了」、「台灣公務體系就是把讀書人訓練成不會思考的勞工」、「有些公務員態度真的很差，優越感太重了」、「考的上的人很多，確實很多總是一副自己超級精英的錯覺」。（編輯：張嘉哲）