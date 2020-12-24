為何一堆人討厭公務員？眾抖出「致命原因」：根本太可憐

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為何一堆人討厭公務員？眾抖出「致命原因」：根本太可憐

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 08:04:37

▲職場。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲公務員因為「穩定」且「工作單純」，不少年輕人畢業後都會去招考。（示意圖／翻攝自Pixabay）
許多人大學苦讀4年後，畢業卻不知道該何去何從，因此就會選擇去拼公務員考試，求個鐵飯碗，而公務人員給人的印象不外乎就是「穩定」及「工作單純」。對此，就有網友討論「為什麼一堆人仇視公務員啊？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「初階公務員薪水也才三萬左右，就是高考也比不上外面理組薪水，說是正常休假，但遇到爛單位加班也是少不了，福利退休制度現在也是說改就改，沒再鳥你們的，認真說頂多不太會被裁員而已，這種鳥到不行的職缺為何被一堆人仇視？」
▲網友討論「為何一堆人不喜歡公務員」。（示意圖／取自
▲網友討論「為何一堆人不喜歡公務員」。（示意圖／取自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「因為自己考不上啊」、「見不得別人薪水穩定又好啊」、「眼紅薪水穩定吧，只能說不是公務員領太多，是台灣企業給得太少」、「考不上公務員且自己薪水不優，當然仇視」、「沒能力的嫉妒阿，有能力的不會去考公務員」、「薪水比公務員低又沒穩定保障的人當然嫉妒，根本太可憐」。
不過，也有網友認為「本人公務員，有些優越感真的很重...」、「只退不進，學不到任何東西，一輩子就那樣了」、「台灣公務體系就是把讀書人訓練成不會思考的勞工」、「有些公務員態度真的很差，優越感太重了」、「考的上的人很多，確實很多總是一副自己超級精英的錯覺」。（編輯：張嘉哲）
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