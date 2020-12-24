吃喜宴遇地雷！「神菜色」端上婆媽秒出手　整桌賓客臉綠

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吃喜宴遇地雷！「神菜色」端上婆媽秒出手　整桌賓客臉綠

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 08:47:16｜2020-12-24 09:27:38

▲婚宴紅包要包多少，常常要考量許多原因，近日就有網友分享遇見賓客才包600元就要吃高級飯店菜色，引發熱議。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己去婚宴時遇到「打包魔人」，讓她超崩潰。（圖／NOWnews資料照片）
每個人去參加婚禮時，無不希望能夠開心共同分享新人的喜悅，但遇到這種同桌的婆媽真的會超崩潰！近日，一名網友分享自己去吃喜宴時，遇到「打包魔人」，菜色才剛上就直接被分裝完畢，讓她非常傻眼，貼文引發熱議。
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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「真的非常討厭去婚宴的時候遇到打包魔人，通常阿婆們都非常的猛，昨晚婚宴的紅蟳米糕一上桌，就被三個魔人等級的阿婆搜刮分裝完畢，那速度之快....盤裡瞬間只剩下櫻花蝦在嘆息」。
▲網友分享自己去吃喜宴時，紅蟳米糕一上桌立刻被三位婆媽打包完畢。（示意圖／取自爆怨2公社）
▲網友分享自己去吃喜宴時，紅蟳米糕一上桌立刻被三位婆媽打包完畢。（示意圖／取自爆怨2公社）
 

貼文一出，網友紛紛回應「也太扯，是當作只有他們包紅包嗎？」、「怎麼沒有先問別人要不要吃啊，好沒禮貌」、「真的很討厭打包魔人耶，自以為別人都不用吃」、「婆媽手腳真的超快，尤其越後面的菜越扯」、「紅包是包多大包，還可以不用問同桌的人要不要吃」。
另外，也有不少網友分享經驗「我遇過，我都直接罵他們包啥包，然後他們就跑了」、「就某些婆媽最沒品德，別人都還沒吃就搶著打包，這麼喜歡吃隔餐菜是吧」、「遇過一個也是一上桌就說有人要吃嗎？根本不好意思說要吃....就整個被包走」、「吃過有還是夫妻還男女朋友的，菜才一上，看大家沒有夾開始打包，好幾道都這樣」。（編輯：張嘉哲）
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