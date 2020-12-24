馬路遇車禍！他見肇事正妹「微笑曲線」秒暈：什麼都好說
馬路遇車禍！他見肇事正妹「微笑曲線」秒暈：什麼都好說
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 10:30:21
在發生車禍事件當下，若能心平氣和跟對方解決紛爭那就再好也不過了。近日，就有網友分享，自己在路上遇到車禍事故，而肇事者竟然是一位長髮正妹，但他一看到正妹的「微笑曲線」就忍不住笑虧「什麼都好好說」，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，並表示自己在路上遇到車禍事故，而兩名疑似是肇事者的年輕女子正緊張的站在車子後方查看，其中一名女子穿著黑色真理褲，雪白大長腿一覽無遺，還隱約露出「微笑曲線」，讓他忍不住直呼「和平Peace！什麼都好好說！」許多老司機也紛紛回應，「真的什麼都好說」、「這蛋讓人氣先消一半」、「微笑曲線看到氣都消了」、「好正喔！那這樣免賠吧？」、「看在真理褲的份上，沒事，自己送修就好」、「微笑曲線太無敵啦」、「太和平了吧」、「看到這雙腿，就知道一定是對方的錯」、「連警察都不用叫了吧」。另外，也有許多人模仿駕駛語氣，「妹子不怕，我們去旁邊喝咖啡，交給警察跟保險就好」、「有嚇到嗎？不用賠了請妳們吃一頓飯壓壓驚」、「沒事沒事，剛好想換車」。（編輯：許智超）