父做忌沒人煮菜！貼心女友端「9菜1湯」 網感動：要珍惜
父做忌沒人煮菜！貼心女友端「9菜1湯」 網感動：要珍惜
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 10:38:36
這樣的貼心舉止真的很加分！一位男網友透露，日前是他的父親忌日10週年，但因為自己不會煮飯，正在替拜拜做忌的菜煩惱時，女友默默冒出一句「我來煮吧」，隨後更是從買菜備料開始一手包辦，最後完美端出9菜1湯上桌，讓他感動直呼「交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界」！
有男網友在《Dcard》發文，分享自己女友的貼心事蹟。原PO表示，日前是父親忌日10週年，做忌的責任落在自己身上，但是因為不會煮飯，雖然知道女友擅長煮菜，畢竟是替爸爸做忌，原PO直言「不好意思麻煩她」。正在煩惱時，女友卻主動說出「我來煮吧」，讓原PO高呼「直接再愛上這女人一次」。隨後女友主持大局，提前一天就去早市買菜備料，忌日當天更是只花了1個小時，就完成了「9菜1湯」的飯菜。讓原PO感動強調，「還沒嫁給我就願意為我們家做這些，交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使」。大受感動的網友也紛紛在底下留言回覆說，「那你可別讓她傷心難過、受傷害，牢牢抓住她的手，別讓人牽走了」、「用你的一輩子來珍惜她啊」、「她真的真的很在乎你，才願意幫你做這些事情」、「會煮飯的女孩真厲害」、「我的天，那句我來煮吧也太帥了」、「祝你們幸福」。（編輯：倪浩軒）