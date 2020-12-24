紐籍機師情緒差、不配合　陳時中曝內情：曾派高層溝通

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紐籍機師情緒差、不配合　陳時中曝內情：曾派高層溝通

記者劉雅文/台北報導

2020-12-24 10:44:56｜2020-12-24 10:47:38

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中，今（24）天上午出席廣播節目專訪，談論紐籍機師機師相關疫調議題。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲中央流行疫情中心指揮官陳時中，今（24）天上午出席廣播節目專訪，談論紐籍機師機師相關疫調議題。（圖／記者劉雅文拍攝）
長榮航空紐籍機師(案765)確診新冠肺炎，除了造成航空器群聚感染(案760、766)，也打破了台灣253天零本土紀錄，傳染給一名廣明女員工案771，且兩人密切接觸6天，案765到處趴趴走，事後疫調也不配合，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（24）天上午出席廣播節目專訪也難得吐露心聲。
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面對外界有傳聞，案765堅稱自己是被台灣中傷、捏造病情，對此陳時中也首度證實，他提到，現在案765情緒有稍微穩定了，一直到前一天，他還是認為他沒病，為此，陳時中也坦言：「我們有派醫福會執行長（王必勝），特別跟他溝通一下」，希望避免造成醫院的困擾。
面對紐籍機師，陳時中也吐露心聲，點出他兩大錯誤，陳解釋，他在這裡面犯的最大錯誤，是自主健康管理期間，跑太多地方，有要求自主健康管理要戴口罩、避免出入人多擁擠密閉空間，但他沒有好好「避免」，另外就是他在機艙內沒有把口罩戴好，機艙為密閉空間，要求要有防護，但他已經咳嗽了又沒帶口罩。

至於國內因為這名機師，出現本土案例（案771），陳時中也提到，他第一時間反應是先嘆一口氣，心情上難免有些失落，然後他說：「就是應該要好好面對這個事情，把防護圈做起來」。

另外台北市議員徐巧芯，昨日在臉書揭露疑似案765疫調詳細內容，有觸法疑慮，事後也緊急刪文，對此，陳時中回應，認為他刪文是對的，主持人進一步追問是否會認為他是惡意行為，陳表示：「我不把他從這角度來看，他可能認為是對的訊息，有些人有訊息就急著跟大家分享，但有時候無意的動作，一件事情、十件事情，有這樣的習慣，將來真訊息、假訊息，就很難分清楚了」。他強調，不希望謠言滿天飛，社會穩定是一件非常重要的事情。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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