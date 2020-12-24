房市／短暫打房利空 新莊副都心有需求支撐不怕
財經中心/綜合報導
2020-12-24 18:00:00
新莊副都心重劃區建案過去開價高達6字頭、7字頭，歷經房價修正至3字頭，近年迎來捷運環狀線通車、大型購物中心宏匯廣場開幕，明年又將有新莊國家電影中心、宏匯i-Tower商辦大樓完工等建設利多，房價上揚4-5字頭，即便近期政府祭出打房政策，在剛性需求支撐下，預期不受影響。
信義房屋新莊中平國中店店長林彥穎說明，早期的副都心重劃區有許多置產客，但經過近幾年的盤整後，置產客在這一、兩年都已出場，因為這一波打房政策是針對預售案與置產客，而副都心九成的買盤都是首購與換屋族，剛性需求明確，因此不受打房影響。此外，因為副都心重劃區的公共建設多，有捷運環狀線、中央合署大樓等，大型購物中心宏匯廣場也已開幕，許多商業大樓與企業總部也預定規劃在此，像是宏匯i-tower、儒鴻企業總部等，整個區域仍在開發中，帶來就業機會與人潮，林彥穎表示，已蓋好的中央合署大樓，就有許多公務員就近在此買屋。林彥穎表示，疫情趨緩後，在需求大幅提高下，新莊副都心重劃區今年穩漲約10-15%；其中，屋齡較新的房屋，房價與中古屋的差距沒有很大，中古屋每坪單價約36至40萬，屋齡較新的房屋每坪單價約45至50萬。