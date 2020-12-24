龍婆預言2021年：「一條猛龍」稱霸全球 還提到紅色鈔票
龍婆預言2021年：「一條猛龍」稱霸全球 還提到紅色鈔票
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 11:06:47
被稱為「歐洲龍婆」的保加利亞盲眼預言家萬加（Baba Vanga）雖然已離世20多年，但她曾成功預言911恐怖攻擊及2004年的南亞大海嘯等重大事件，每年歲末年初她所留下對於未來的「神預言」，還是會被拿出來再討論一番。而關於即將來到的2021年，據傳龍婆表示「一條猛龍將稱霸全球」，還提到了紅色鈔票，有人認為這條龍可能是指中國。
據《鏡報》報導，龍婆所留下的2021年預言包括，人類將會找到治癒癌症的方法，然後龍婆指出「一條猛龍」將會稱霸全球、統治人類，還提到了「三個巨人」將會團結一體，以及有些人將會擁有紅色鈔票。有些人相信，龍指的是中國，三個巨人則是指俄羅斯、印度、中國，紅色鈔票被解讀為俄羅斯盧布和人民幣，因為面額100元的人民幣鈔票和5000元盧布都是紅色。不過，龍婆雖然是舉世知名的預言家，曾有多個預言成真，但是也曾預言失準，像她說2016年歐洲將會消失、2019年俄羅斯總統普丁可能遭到暗殺、川普因腦癌倒下，這些事情都沒有發生。且有外媒調查後發現，許多龍婆的預言其實來自於俄羅斯社交媒體的貼文，且龍婆預言並未見諸文字，都是口耳相傳，因此當作話題談資即可，不必盡信。（編輯：倪浩軒）