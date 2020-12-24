玩彈跳床遭冷落！他見教練「差別待遇」氣炸：太現實了吧
玩彈跳床遭冷落！他見教練「差別待遇」氣炸：太現實了吧
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 11:37:37
近年來越來越多民眾為了保持身體健康，而養成了平日健身的好習慣。近日，就有網友抱怨，與幾名朋友到運動中心玩彈跳床，跟男員工請教玩法卻遭冷落對待，但男員工看到另一群女性團體後，就立刻主動上前教學，讓他相當傻眼，貼文也引起網友討論。
原PO在《爆怨公社》表示，他與幾名朋友日前到運動中心玩彈跳床，並向男員工請教「彈跳床怎麼玩會更好玩」，沒想到對方竟然叫他們自己去嘗試，還強調沒有義務教學，這讓原PO看了相當傻眼，玩樂的心情被破壞就算了，男員工下一步動作才真的讓他不能接受。原來是男員工看見有一群女生不太會跳，就主動上前教學，「有顔值還不錯的女生，看到她們玩的不是很好，就馬上教她們跪著彈跳，躺著彈跳，跟她們有說有笑的」，面對這種情況，讓原PO忍不住說，「裡面的男員工也太現實了吧，想虧女孩子也不是這樣的」。許多網友也紛紛回應，「如果他反而對你超好，對顏值高的女生沒興趣，你還會想Po嗎」、「女生請教問題，噓寒問暖，男生請教問題，社會冷暖」、「很正常吧，上次一個熱褲妹子摔車，一堆男的圍著要幫忙」、「別吃醋了，這就是直男思考」、「不過店員的態度有點母湯」、「這員工的態度有點差欸」、「被熱心教導才要害怕啦」。（編輯：許智超）