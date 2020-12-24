超商福袋又來了！男「花168元爽買」　拆開一看全場震驚

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超商福袋又來了！男「花168元爽買」　拆開一看全場震驚

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 11:39:30

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▲網友分享友人到超商買福袋，卻中獎名牌零錢包。（示意圖非當事福袋／翻攝爆廢公社二館）
每年到了年底，各家超商就會開始推出「新年福袋」，因為販售便宜又可能抽到大獎，不少民眾都會買一個來試試手氣。近日，就有網友分享自己的朋友買了一個168元的超商福袋，沒想到拆開之後讓人為之震驚，貼文引發熱議。
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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出，朋友最近買了一包168元的超商福袋，裡面除了有點心跟飲料之外，裡面竟然還有一個「名牌COACH包」，這讓原PO非常羨慕表示「天啊真的賺到了！大家今年有買嗎？分享一下最大獎我看看」。
▲網友分享朋友去買超商福袋，結果裡面竟然放著COACH的零錢包。（圖／取自爆廢公社二館）
▲網友分享朋友去買超商福袋，結果裡面竟然放著COACH的零錢包。（圖／取自爆廢公社二館）
貼文一出，網友紛紛回應「哇靠！你朋友運氣也太好＝＝」、「超商不可能是盜版的啦！超幸運」、「明天馬上去買看看，真好運耶」、「這個應該也要一千多吧！恭喜啊」、「就算只有一兩千價值還是超賺的！好佛喔」、「哇！馬上揪我爸去買哈哈哈」、「原來福袋真的有獎喔，以前都以為騙人的」。
而實際上網查看COACH零錢鑰匙包的售價，一般大約落在1500元至2500元不等，即便是基本款，原PO友人只花了約十分之一就獲得該零錢包，實在是非常幸運，物超所值。（編輯：張嘉哲）
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