到底怎麼洗？女見「超狂洗衣標籤」崩潰求助 內行曝真相
到底怎麼洗？女見「超狂洗衣標籤」崩潰求助 內行曝真相
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 12:23:01
洗衣標籤是附在衣服上的小布條，以圖示的方式提供處理衣服的建議，例如是否適合乾洗和熨燙等，而符號所表示的是處理衣物的最大限度。對此，就有女網友買新衣服，卻看到洗衣標籤上寫「不能水洗、不能乾洗」，讓她崩潰到上網求助，貼文也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》貼出一張照片，可以看到洗衣標籤上寫「不可水洗、不可漂白、不可烘乾、不可熨燙、不可乾洗」，讓她相當傻眼，也忍不住崩潰的說「所以要怎麼洗？只能買新的嗎？請大家救救生活白癡」。許多網友看到也紛紛回應，「交給媽媽洗絕對沒問題」、「交給媽媽」、「到底是什麼東西不能水洗也就算了，連乾洗都不行」、「好奇什麼衣服這麼神」、「給太陽曬就好了的意思吧」、「把那個吊牌直接剪掉，問題就解決了」、「不然你酒精噴一噴」、「送去洗衣店，他們自然能應對了」、「日拋衣服沒見過嗎」。另外，也有專業的網友解答，遇到這種衣服必須用擦洗的方式，但很多洗衣店都不會收，畢竟處理不好是拿石頭砸自己腳，原PO的衣服可能是兩種材質拼出來的，一個不能乾洗、一個不能水洗，「一般遇到不可水洗及乾洗的衣服，通常使用少量的洗滌劑來擦拭污糟，不然易使材質受損」。（編輯：許智超）