為何直銷在台灣20年歷久不衰？眾揭「暗黑關鍵」：沒辦法
為何直銷在台灣20年歷久不衰？眾揭「暗黑關鍵」：沒辦法
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 11:54:03
提到直銷，一般民眾普遍會聯想到被推銷的經驗，難免有所防備，對於直銷的刻板印象也大多偏向負面，甚至時有所聞親友間因為直銷牽扯到的金錢關係而出現嫌隙。就有位網友指出，直銷往往是頂端5％的賺錢，後面95％隨時間經過逐漸陣亡。一般人聽到直銷的印象也不好，那為何台灣經過二十年直銷行業還是一樣存在？周圍還是動不動就會有人去接觸這行業？問題一出，掀起熱烈討論。
有網友在PTT發文，認為直銷往往就是頂端5％的賺錢，後面95％隨時間經過逐漸陣亡，經過這20幾年來的宣傳，如今大家聽到直銷都普遍覺得反感，但為何「周圍還是動不動就會有人去接觸這行業，然後跑來想跟你洗腦？」原PO疑惑表示，這些人一個比一個固執，學歷工作也都不差，為何總是會被莫名的洗進直銷產業，跟他們講真相也全當耳邊風，放棄原本大好的人生，過幾年後才會清醒。「到底直銷是怎麼把人腦弄成這樣的？」許多過來人紛紛在底下留言回覆說，「只要有貪，直銷就不會消失」、「台灣以詐騙立國呀」、「加入的都覺得自己能爬到頂端啊，這也是直銷厲害的地方」、「有些人就是會認為他是那5％」。另也有網友認為，「5％其實比台大醫科容易多了」、「5％機率比國考錄取率高了」、「就是一個翻轉人生的機會，為了5％豁出去了」。（編輯：倪浩軒）