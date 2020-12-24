萊豬行政命令闖關　立院表決大戰開打

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不過，投票時出現插曲，朝野立委在投票時，大部分都只在他們自己黨團提的法案才投贊成，其餘都反對，但民進黨中少數有出席、但寧願棄權的則有劉建國、林淑芬。在投票時，國民黨團甚至還會喊「林淑芬加油！劉建國加油！」
林淑芬則透過臉書表示，若因堅持理念和價值而被黨處分，她坦然接受。「站在人民的立場來思考」一直是她從政的初衷，現在如此，未來依然如此。
上午立委登記發言時，針對《學校衛生法》修正草案發言，包含國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團立委都質疑進口萊豬的決策，也認為配套措施不足，屢屢劍指民進黨團。
民進黨立委范雲則表示，萊豬已經被泛政治化，不是單純的食安問題，她認為以現在的學校衛生法，早就能防止學生吃進不健康的食品，包含「高鹽、高油、高脂肪」的食品都有規範，她也認為在野黨提的多數草案，都只凸顯他們對於法規與行政體制的不了解。
在這幾個月萊豬攻防中，被藍營打成「第一萊委」的吳思瑤，她表示發展經貿、把關食安，魚與熊掌都要得到，在中美貿易戰、台美關係突破的時代背景下，任何一個負責任的政府都要爭取和美國更密切的經貿往來，對於國民黨「不修法強制零檢出就是萬惡」的說法，吳思瑤回嗆「馬英九進口萊牛的時候，國民黨有哪個立委提出修法的？也是一樣一紙行政公文就通過。」
在民進黨立委發言時，國民黨團在台下常常直接給予噓聲，或直嗆他們「騙人啦！騙騙騙！」主持議事的立法院副院長蔡其昌多次勸阻，要兩邊都理性一點。
在進入《學校衛生法》逐條表決後，各黨團都歸隊，甚至連昨日自述有頭暈、喉嚨腫的民進黨立委何志偉，都在11點左右出現在立法院，和民進黨團一致投票，少數敢於不跟著黨團運作的只有劉建國、林淑芬等人，在第七條、第十三條、第十九條等修正案，兩人都有插下表決卡但不投票的紀錄。
到了最關鍵的學校衛生法第二十三條，國民黨團主張修法，要「要禁止萊豬進校園」寫入法律條文中，此案甚至連時代力量黨團、民眾黨團都加入國民黨的陣營，但最後仍以贊成46票、反對59票，懸殊的差距被否決掉，隨後表決民進黨團版本，則以60票贊成、45票反對下通過，不予修法。在表決該條文時，國民黨團也集結，高喊「民進黨、萊豬黨」、「劉建國加油！林淑芬加油！」
中午11點50分左右，蔡其昌宣布休息半小時讓立委們用餐，12點20分繼續開會，由於接下來還有《食安法》修法、萊豬9項行政命令要處理，法案要全部處理完，預計會進行到晚間9點以後。