全聯6折商品太夯！內行揭「最強搶購攻略」　婆媽全跪地

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至於商品何時會貼上6折標籤，一直以來是不少主婦最好奇的！他解釋，會貼上六折標籤的商品，通常是有效日期為「當天到期」的生鮮。此外，店員通常會於中午過後，將八折標籤換成六折標籤，「各位可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標。」
文中，他亦推薦「粗豬絞肉、生鮮白蝦、雞柳牛柳豬肉絲」這3款必搶的商品。最後原PO也忍不住搞笑直呼，「好啦好啦！我知道我知道，我根本就是個阿嫂，我自首我承認。」
攻略文曝光後，隨即引來不少網友討論，「我看到6折標就自動放入籃子裡！都不用想也不考慮的」、「6折很難搶，阿姨們手腳超快速」、「每次都搶不到」、「在我這裡，通常8折就會很快消失，幾乎只有蛋糕甜品會打到6折」、「可遇不可求的六折，最愛買全聯的六折絞肉！」
但也有人解釋，「你應該有所誤會哦，打六折的時間並不是所有店統一，甚至折數也沒有統一，很多店就算已經到期當晚了還是只有八折」、「每個地方的全聯，狀況不太一樣，要因地制宜」、「我最多買到8折的，一方面6折的有幾次經驗不好，二方面超市的冷藏和管銷成本還是比傳統市場高些，該給人家賺的就給人家賺」、「不管買8折還是6折，都要稍微挑過，不要只看打折」。（編輯：陳雅雲）