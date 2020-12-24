全聯6折商品太夯！內行揭「最強搶購攻略」　婆媽全跪地

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全聯6折商品太夯！內行揭「最強搶購攻略」　婆媽全跪地

編輯中心/綜合報導

2020-12-24 12:34:39

▲全聯經常有6折商品出清，吸引不少人購買。（示意圖／翻攝全聯好物老實說社團）
▲全聯經常有6折商品出清，吸引不少人購買。對此，就有網友分享6折商品的搶購攻略文，而引來大批網友朝聖。（示意圖／翻攝全聯好物老實說社團）
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，民眾有時還能在特定時間遇上各式6折商品，吸引相當多人前往消費。對此，就有一名網友分享最能看見6折商品的時機，隨即引來許多網友熱議。
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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示以前全聯的生鮮算起來都小貴，但近期規模變大後，小包裝的生鮮價格也開始下降不少，「而且全聯的冷藏櫃溫度控制的很好，都在攝氏零度到負二度左右，小包裝生鮮很適合小家庭或單身狗」，除此之外，他還透露最佳購買時機「就是打6折時」。
至於商品何時會貼上6折標籤，一直以來是不少主婦最好奇的！他解釋，會貼上六折標籤的商品，通常是有效日期為「當天到期」的生鮮。此外，店員通常會於中午過後，將八折標籤換成六折標籤，「各位可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標。」

▲原PO透露「可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標。」（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲原PO透露「可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標。」（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
文中，他亦推薦「粗豬絞肉、生鮮白蝦、雞柳牛柳豬肉絲」這3款必搶的商品。最後原PO也忍不住搞笑直呼，「好啦好啦！我知道我知道，我根本就是個阿嫂，我自首我承認。」

攻略文曝光後，隨即引來不少網友討論，「我看到6折標就自動放入籃子裡！都不用想也不考慮的」、「6折很難搶，阿姨們手腳超快速」、「每次都搶不到」、「在我這裡，通常8折就會很快消失，幾乎只有蛋糕甜品會打到6折」、「可遇不可求的六折，最愛買全聯的六折絞肉！」
但也有人解釋，「你應該有所誤會哦，打六折的時間並不是所有店統一，甚至折數也沒有統一，很多店就算已經到期當晚了還是只有八折」、「每個地方的全聯，狀況不太一樣，要因地制宜」、「我最多買到8折的，一方面6折的有幾次經驗不好，二方面超市的冷藏和管銷成本還是比傳統市場高些，該給人家賺的就給人家賺」、「不管買8折還是6折，都要稍微挑過，不要只看打折」。（編輯：陳雅雲）
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