同事進茶水間30分鐘做啥？內行秒懂「邪惡真相」：不然呢
同事進茶水間30分鐘做啥？內行秒懂「邪惡真相」：不然呢
編輯中心/綜合報導
2020-12-24 14:07:43
許多公司都設有「茶水間」，提供職員飲用水、茶和咖啡等，甚至有的茶水間還有舒適的空間讓員工休息，在忙碌的工作中也可以稍喘口氣。不過，近日有網友在PTT八卦版提到，上班期間同事若在茶水間待半小時以上，究竟能做些什麼事？貼文立刻引發熱議，釣出一票過來人神解真相。
原PO表示，因為近期看到網路相關討論，提到有職員可以在茶水間待半小時以上，但自己目前上班的小公司只有一間辦公室，茶水間就在座位旁，若起身到茶水間裝水，大概只要花30秒時間，不禁好奇詢問廣大鄉民「各位在大企業上班的人，去一次茶水間都多久？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「茶水間是我心儀對象唯一會跟我問好的地方，嗚嗚嗚嗚嗚嗚」、「茶水間八卦匯集地耶，去裝個水可以蒐集超多情報」、「我公司有人在茶水間分便當菜、切水果、煮湯，隨便都半小時」。
不過，有網友立刻戳破背後真相，逗趣表示「薪水小偷，跟我一樣」、「當然摸魚啊，時間管理大師」、「小秘密」、「人家在茶水間待好待滿也領全薪，哭哭」、「一天上班8小，1小在大便，1小在茶水間」、「其實聊天的話真的會」、「聊天打混啊！不然呢」、「大便半小時也不是在大便啊」。更有網友分享特殊的親身經歷「前公司女同事一個人去茶水間一個多小時，大家覺得怪，就派她閨蜜同事去，結果也沒回來，越派越多人過去都沒回來，結果所有人過去看，才發現是女同事分手在哭，去的也都聽她講到哭一團」。（編輯：賴詠璿）